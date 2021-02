Narren aus Wennemen suchen die schönsten Kostüme

Wennemen. Vereine und Corona: Diese Aktionen plant der Wennemer Tanzsportclub WTC. Er ruft zu einem Karnevalswettbewerb auf.

„Helau ihr Wennemer und Wennemernesen, es ist arschkalt heut‘ Nacht gewesen. Jetzt aber die Hände aus dem Schoß, denn nächste Woche geht es los. Prunksitzung des WTC auf der Halle, die Party des Jahres für uns alle. Schunkeln, Tanzen, Lachen und die Tage wilde Partys machen. Die Vorfreude ist riesengroß, die fünfte Jahreszeit geht endlich los. Ich renn‘ zur Halle, gucke in den leeren Raum – scheiße, alles nur ein schöner Traum.“ Das hat Sitzungspräsident Alexander Jürgens den Mitgliedern des Wennemer Tanzsportclubs (WTC) geschrieben.

Ursprünglich hätte am Samstag, 30. Januar, die Prunksitzung stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-bedingten Situation ist sie natürlich ausgefallen. Voraussichtlich wird auch die Hauptversammlung im März verschoben. Weitere Infos und ein möglicher Ersatztermin werden noch bekanntgegeben.

Gewinn im Sparkassen-Wettbewerb

Trotz der ausfallenden Karnevalssession 2020/21 lässt sich der WTC keineswegs entmutigen. Warum auch? Es gibt positive Neuigkeiten, so der Verein: Beim Sparkassen-Wettbewerb „Verein des Jahres 2020“ hat der WTC mit seinem Bewerbungstext und -video 2500 Euro gewonnen. Mit diesem Geld werden für die „Wilden Weiber Wennemen“ (Senioren) die gleichen Gardekostüme wie die der „Wennemer Wirbelwinde“ (Junioren) und Trainings-Shirts für die „Wennemer Würmchen“ (Jugend) angeschafft.

Des Weiteren beteiligt sich der WTC an dem Bühnenausbau in der Schützenhalle Wennemen. Dadurch können zukünftig nicht nur die einheimischen Mariechen auf einer neuen, großen Bühne proben. Der Vorstand des WTC hofft sehr, dass das 2019 ins Leben gerufene Tanzturnier für Showtänze „Wennemer Narren Cup“ (WNC) im Winter 2021 in die zweite Runde gehen kann: Am 20. November ist geplant, dass die befreundeten, auswärtigen Karnevalsvereine mit ihren Showtänzen auf der neuen Bühne auftreten und erneut um den Sieg im WNC um die Wette tanzen sollen.

Um bis dahin die Karnevalszeit aufzuheitern, hat der WTC einen digitalen Kostümwettbewerb gestartet. Teilnehmen kann jeder – ob Krankenschwester, Spiderman oder Clown, alle können per E-Mail mitmachen. Alexander Jürgens ruft dazu auf: „Wühlt in euren Erinnerungen und alten Fotos. Schickt ein Karnevalsfoto von euch aus vergangenen Sessionen oder gar frisch geschminkt und verkleidet an den WTC. Schreibt eure Geschichte zu dem Foto/den Fotos.“

>>>HINTERGRUND<<<

Alle Fotos, die bis zum Teilnahmeschluss an Weiberfastnacht, 11. Februar, an WennemerTanzsportClub@web.de geschickt werden, nehmen an der Verlosung teil.

Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die Fotos durch den WTC veröffentlicht werden.

Der oder die Gewinnerin des exklusiven WTC-Fanpakets werden, passenderweise, an Rosenmontag, 15. Februar, online bekannt gegeben.