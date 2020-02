Narren stürmen das Rathaus in Schmallenberg

Schmallenberg . Das Rathaus in Schmallenberg wurde an Altweiber wieder in närrische Hand genommen - der Bürgermeister musste den Schlüssel übergeben.

Nach dem Erfolg vom letzten Jahr wurde auch in diesem Jahr an Altweiber das Schmallenberger Rathaus in närrische Hand übernommen. Die Karnevalisten der Arper Karnevalsgesellschaft, der Karnevalsgesellschaft Bracht und des Karnevalsclubs Bödefeld zogen kurzzeitig in die städtischen Räume ein - und Bürgermeister Halbe musste den Rathausschlüssel abgeben.

Aufgaben bewältigen

Hexen, Winnie Pooh, Leoparden, Bienen, Gänse: Vor dem Rathaus hat sich eine riesige Truppe versammelt. Ihr Ziel: Die Übernahme des städtischen Gebäudes. „Ganz so leicht wird es dieses Jahr aber nicht“, betonte Bürgermeister Bernhard Halbe. Gemeint hatte er damit die Schlüsselübergabe an die Narren.

Zuerst mussten die Karnevalisten aber eine Aufgabe bewältigen; und Gummitwist springen, um ins Gebäude zu kommen. Gemeinsam wurde drinnen den Nachmittag über geschunkelt, gefeiert, gesungen und getanzt - natürlich zu Karnevalsmusik.

Auch die städtischen Mitarbeiter kamen verkleidet. Und hatten vorgesorgt: Auf die Narren warteten Getränke, Musik und bunte Dekoration.