Neu auf der Mescheder Ruhrstraße: Modegeschäft Miceli Store

Meschede. Karin Miceli hat still und heimlich ihr Geschäft für Damenmode auf der Ruhrstraße eröffnet. Warum sie sich für Meschede entschieden hat.

Die Ruhrstraße ist um ein Modegeschäft reicher. Nicht nur mitten in der Corona-Pandemie, nein, sogar am ersten Tag des „Light-Lockdowns“ hat Karin Miceli mit ihrer Familie den „Miceli Store“ in der Ruhrstraße gegenüber von Blumen Risse eröffnet. Das erscheint mutig, doch Miceli und ihre Familie stehen voll hinter ihrer Entscheidung, gerade jetzt nach Meschede expandiert zu haben.

Dritter Miceli Store

Aktuell gibt es noch zwei weitere Miceli Stores, einer in Bochum, ein weiterer in Schwelm, die ebenfalls hauptsächlich von der Familie geführt werden. Sesshaft geworden mit ihrer Mode aus Italien sind die Micelis allerdings erst vor anderthalb Jahren. Zuvor seien sie viel auf Märkten unterwegs gewesen. „Der Einzelhandel liegt bei uns einfach in der Familie“, sagt Karin Miceli, die fortan für den Store in Meschede zuständig ist. Ihre Tochter kümmert sich unter anderem um die Facebookauftritte der Stores. Unter dem Namen „Miceli_Fashion_Meschede“ ist die Mescheder Filiale auf Facebook zu finden.

Das neue Modegeschäft befindet sich neben Hunkemöller auf der Ruhrstraße. Foto: Christina Schröer

Der Mietvertrag für das Ladenlokal läuft bereits seit 1. Oktober, doch bei allem Optimismus, den Karin Miceli an den Tag legt, hatte sie doch Angst davor, dass der zweite Lockdown auch den Einzelhandel betreffen könnte. Jetzt, wo die „light“-Version ihre Branche verschont hat, gab es für sie keinen Grund mehr, zu warten. Am 2. November um 10 Uhr hat sie zum ersten Mal die Türe ihres Geschäfts geöffnet. „Ich bin immer immer sehr positiv gestimmt und wenn etwas nicht klappt, dann hat man es zumindest versucht. Ganz nach dem Motto „Du kannst hinfallen, musst aber wieder aufstehen“.“

Auf die Innenstadt aufmerksam geworden

Doch warum ausgerechnet Meschede? Auf diese Frage hat die gebürtige Bochumerin, die mit ihrer Familie in Castrop-Rauxel wohnt und jeden Tag zwei Stunden Hin- und Rückfahrt in Kauf nimmt, eine Antwort, die die Sauerländer Herzen höher schlagen lassen könnte: „Wir haben uns für Meschede entschieden, weil die Innenstadt einfach noch eine super schöne Einkaufsstraße hat. So etwas sieht man im Ruhrgebiet ja immer seltener. Ich war jetzt zum ersten Mal hier auf dem Wochenmarkt und es gefällt mir hier ausgesprochen gut.“

Zu Karin Micelis ersten Kunden gehörten unter anderem ihre Nachbarn vom Eiscafé Cortina. „Ich habe mich sehr gefreut, dass sie rübergekommen sind, um Hallo zu sagen und sogar gleich etwas zu kaufen“, so die 56-jährige Geschäftsfrau. Doch auch allgemein hat es ihr das Publikum im Sauerland angetan. „Hier grüßt jeder freundlich mit Tageszeit - darauf wartet man im Ruhrgebiet meist vergeblich.“

In ihrem Geschäft bietet sie ausschließlich Damenmode an. Neben Kleidung gibt es auch Taschen und eine kleine Auswahl an Uhren und Schmuck. „Alles kommt aus Italien“, erklärt Miceli. Größenmäßig steht ein breites Spektrum zur Verfügung, angefangen bei Größe 36 geht es bis zur Größe 54. „Und auch preislich ist für jeden etwas dabei.“