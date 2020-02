Meschede: Wer zum Kinderkarneval möchte, sollte sich beeilen

Meschede. Großer Andrang erwartet: Tickets für den Mescheder Kinderkarneval gibt’s erstmals im Vorverkauf. So kommen Eltern an die begehrten Bändchen.

Nachdem mehrere große Karnevalsveranstaltungen für Kinder im Sauerland abgesagt wurden, rechnen die Veranstalter der Kinderkarnevals in der Mescheder Stadthalle mit einem großem Andrang. Was Eltern jetzt beachten sollten.

Beim Kinderkarneval in der Stadthalle Meschede wird auch das beste Kostüm gesucht. Foto: Bongard / Archiv

Im vergangenen Jahr war die Mescheder Stadthalle bereits prall gefüllt: 350 Erwachsene feierten dort mit ihren Kindern eine bunte Party mit Programm. Rechnet man die Kinder dazu, waren dies wohl in Summe mehr als 700 große und kleine Menschen. „Es war rappelvoll“, erinnert sich Roland Mellios, Karnevalspräsident der SGH. Die Karnevalsabteilung der Siedlergemeinschaft Hünenburg veranstaltet das Kinderfest gemeinsam mit dem Stadtmarketing und der Eventagentur Wiesevent.

Bändchen gibt es an drei Vorverkaufsstellen

Die Teilnehmerzahl in der Mescheder Stadthalle ist allerdings von den Behörden auf 850 Menschen beschränkt. „Aus Sicherheitsgründen. Sonst bekommen wir Probleme mit den Fluchtwegen“, erklärt Roland Mellios. „Damit es beim Einlass keine traurigen Gesichter gibt, weil die Halle schon voll ist, verkaufen wir die Bändchen in diesem Jahr im Vorverkauf.“ Sollten Karten übrig bleiben, werde es auch Tickets an der Tageskasse geben. So möchten die Veranstalter möglichst vielen Kindern eine Teilnahme garantieren.

Das ist neu. Bislang hatte es immer eine Tageskasse gegeben. Die Bändchen kosten 3 Euro. Nur die Erwachsenen müssen bezahlen, Kinder feiern kostenlos. Die Bändchen gibt es im H1 am See, im Postkeller und bei Raumausstattung Theo Janek (Kaiser-Otto-Platz 2). „Sollten die Bändchen vorher schon ausverkauft sein, melden wir uns auf jeden Fall rechtzeitig“, verspricht Mellios.

Absagen von großen Karnevalsveranstaltungen für Kinder

Die Mescheder rechnen mit einem großen Ansturm, weil im Vorfeld die Bestwiger Schützen und der Wennemer Karnevalsverein ihre Kinderpartys abgesagt hatten. Allein in Bestwig feierten nach eigenen Angaben immer etwa 300 bis 400 Kinder mit ihren Eltern. Auch die Mescheder Kolpingsfamilie bietet kein Programm mehr für Kinder an. Im Kolpinghaus war zuletzt noch der Kinderliedermacher Herr h aufgetreten. Die Gründe für die Absagen: Die Bestwiger Schützen hatten keine Kinder oder Gruppen gefunden, die etwas zum Programm beitragen wollten, die Wennemer hatten diesmal nicht genügend freiwillige Helfer. Die Mescheder Kolpingsfamilie hat ihren Traditions-Karneval komplett eingestellt. „Solche Absagen sind sehr schade“, so Mellios. „Die Frage ist ja auch, wer das einmal weiterführen soll, wenn schon die Kinder keine Berührung mit den Karneval mehr haben?“

Die Party in der Mescheder Stadthalle findet am Sonntag, 23. Februar, von 10.30 bis 16 Uhr statt. Die Veranstalter haben eine buntes Paket zusammengeschnürt – von der Mohrenkopfwurfmaschine, über Kostümwettbewerb bis hin zur Zauberei. Das Programm auf der Bühne wird etwa eine Stunde dauern. Wenn Kinder im nächsten Jahr auf der Bühne mitmachen möchten, können sie sich gern bei der SGH melden.