Neue Blaualgen-Art: Warnung für den Hennesee bei Meschede

Meschede. Im Hennesee bei Meschede sind jetzt doch Blaualgen nachgewiesen worden - eine neue Art. Das Gesundheitsamt spricht eine Warnung aus.

Der Hochsauerlandkreis spricht für den Hennesee bei Meschede jetzt eine Warnung aus - nachdem zuvor keine Auffälligkeiten festgestellt worden waren. Hunde sollten vom Wasser ferngehalten werden. Zudem sollten Eltern darauf achten, dass Kleinkinder im Uferbereich und Wasser keine Pflanzen oder Algen verschlucken. Grund ist der Nachweis einer neuen Blaualgenart, die dank der Hilfe einer Mescheder Tierärztin in weiterführenden Untersuchungen im Mageninhalt eines betroffenen Hundes identifiziert werden konnte.

Anderes Verhalten

Das Blaualgen-Bakterium Tychonema wurde bisher in den heimischen Gewässern nicht nachgewiesen und zeigt ein etwas anderes Verhalten als die bisher heimischen Cyanobakterien. So bildet Tychonema keine typischen blaugrünen Algenteppiche an der Gewässeroberfläche, sondern zeigt sich eher als am Grund haftende rötliche Teppiche, welche im klaren Wasser mit bloßem Auge erkennbar sind. Besonders im Uferbereich können größere Vorkommen angeschwemmt werden.

>>> Lesen Sie auch: Schon wieder dieselbe Stelle: Radfahrerin stürzt in Meschede <<<

Die Aufnahme dieser Cyanobakterien und ihrer Giftstoffe - insbesondere in Form der Wasserpflanzen - kann bereits in kleinen Mengen bei Hunden zu deutlichen Gesundheitsproblemen führen, bei Menschen gilt eine Belastung beim Baden als unkritisch. Ausgenommen sind Kleinkinder, die die Algen oder Pflanzen im Uferbereich verschlucken.

Keine Gefahr für Erwachsene

Für Erwachsene bestehen daher nach Einschätzung des Gesundheitsamtes aktuell keine Gesundheitsgefahren beim Baden an den Badestellen des Hennesees. Indes gilt für Hunde rund um die Hennetalsperre ohnehin eine Leinenpflicht sowie ein ganzjähriges Badeverbot. Das Gesundheitsamt teilt weiter mit, dass die turnusmäßige Probeentnahme zur Überwachung der Badequalität weiterhin im üblichen Rhythmus fortgeführt wird, darüber hinaus erfolgen zusätzliche anlassbezogene Inspektionen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland