Neue Festfolge in Meschede: Freude aufs Georgs-Schützenfest

Meschede. Die St.-Georgs-Schützenbruderschaft Meschede hat ihre Festfolge geändert. Gefeiert wird jetzt ab Fronleichnam.

. Mit einem neuen Festablauf startet die St.-Georgs-Schützenbruderschaft Meschede am Fronleichnamstag in ihr Hochfest.

Wann wird gefeiert: vom 8. bis zum 10. Juni. Das Fest beginnt am Fronleichnamstag mit der Messe auf dem Stiftsplatz um 9 Uhr und endet am Sonntagmorgen um 1.30 Uhr.

Wer regiert: das Schützenkönigspaar Martin Gerlach und Petra Krick mit dem Jungschützenkönig Jonathan Gerlach und Anna-Lena Struwe.

Was sind die Höhepunkte: Am Donnerstagnachmittag marschieren Vorstand, Schützenkönigspaar, Jungschützenkönig, Jubilare, Ehrengäste und Gastvereine, ehemalige Könige und Schützen im Sternmarsch zum Kaiser-Otto-Platz. Nach dem Ausmarsch der Züge um 16 Uhr ist Familiennachmittag mit Kindertanz um 17 Uhr an der St.-Georgs Halle. 20 Einzug des Vorstandes mit der Festmusik. Der Freitag beginnt mit einem Ständchen beim Landrat um 13 Uhr, um 16.30 Uhr ist Platzkonzert auf dem Stiftsplatz, 19.30 Uhr Einzug des Vorstandes und des Königs in die Halle, es folgen die Jubilar-Ehrungen und ab 20 Uhr Tanzmusik.

Besonderheiten: In diesem Jahr wird erstmals der König nicht an einem Freitag, sondern erst am Samstag ermittelt. Nach dem Einmarsch in die Halle ist um 12 Uhr der Große Zapfenstreich. Nach Ständchen, Ehrungen und Verabschiedung des Königspaares beginnt das Vogelschießen, im Anschluss sind Vorstandswahlen. Um 16 Uhr werden die neuen Regenten proklamiert. Ab 18 Uhr ist Einlass zur großen Königsparty mit Einführung des neuen Schützenkönigspaares, Verabschiedung und Einführung der Vorstandsmitglieder. Anschließend startet die Königsparty mit Tanzmusik bis 1.30 Uhr.

