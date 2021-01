Neue Kindertagespflege für kleine Räuber in Bestwig

Jennifer Köppke eröffnet am Montag in Bestwig eine neue Kindertagesplege. In "Jennys Räuberhöhle" ist alles vorbereitet für tolle Stunden mit den Kindern.

Bestwig In Bestwig geht am Montag eine neue Kindertagespflege an den Start. Jennifer Köppke ist die Oberräuberin in der Räuberhöhle.

Die Bilder hängen an der Wand, das Spielzeug steht parat, die Bücher lehnen nebeneinander in einem schicken Holzregal an der Wand und der Schaukel-Esel lächelt in der Ecke fröhlich vor sich hin. Jetzt fehlen nur noch die Kinder - aber auch die werden nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen: In der kommenden Woche eröffnet Jennifer Köppke in der Bestwiger Vereinsstraße ihre neue Kindertagespflege - und die Vorfreude darauf, dass der liebevoll eingerichtete Raum bald mit Leben gefüllt sein wird, steigt Tag für Tag.

Der 4. Januar ist der Stichtag für die Eröffnung - mit Beginn der ersten kompletten Woche im neuen Jahr, soll die Kindertagespflege an den Start gehen.

"Jennys Räuberhöhle" hat die 34-Jährige ihr Angebot getauft. Platz ist in dieser Höhle für insgesamt fünf kleine "Räuber" im Alter von bis zu drei Jahren. "Danach greift ja ohnehin das Kindergartensystem", weiß die 34-Jährige, die selbst Mutter von zwei Kindern ist: Im Mai 2018 erblickte der kleine Paul Mattis das Licht der Welt, im Oktober 2019 folgte Jonas Josef. "Aktuell bin ich also Hausfrau und Mutter", sagt Jennifer Köppke und lächelt. Das ist sie mit Beginn der kommenden Woche zwar auch noch, dann aber kommt mit der Räuberhöhle, die Selbstständigkeit hinzu.

Schlecht unter einen Hut zu bringen

Und diesen Schritt hat sich die 34-Jährige reiflich überlegt. "So etwas macht man ja nicht mal eben so", sagt die Bestwigerin - auch, wenn ihr immer klar gewesen sei, das sie nach der Geburt ihrer Kinder arbeiten gehen und ihr eigenes Geld verdienen möchte. Genau das aber sei mit zwei Kindern logistisch gar nicht so einfach, sagt sie. Schnell habe sie erkennen müssen, dass der Wunsch, für seine eigenen Kinder da zu sein, und gleichzeitig einen Job anzunehmen, so recht nicht kompatibel und unter einen Hut zu bringen seien.

Im Gespräch mit Mechthild Schelle von dem Tagesmütterverein aus Meschede ist die 34-Jährige schließlich auf die Idee für eine eigene Kindertagespflege gebracht worden. Der Verein hatte ihr damals eine Tagesmutter für Sohnemann Paul Mattis vermittelt. "Wir standen also ohnehin in Kontakt", so Jennifer Köppke. Weil aber nicht nur die Selbstständigkeit, sondern vor allem auch der Umgang mit den Kindern anderer Eltern mit einer großen Verantwortung verbunden ist, hat es ein Weilchen gedauert, bis sich die Bestwigerin für den neuen Weg entschieden hat. Am Ende sei sie gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian zu dem Schluss gekommen, dass es genau das Richtige für sie sei.

Ausbildung zur Kinderpflegerin

Nach ihrer Ausbildung zur Kinderpflegerin hat Jennifer Köppke damals noch eine Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin angehängt. Berufserfahrung hat sie unter anderem im Wachkomazentrum in Brilon und in der Olsberger Seniorenresidenz Erikaneum gesammelt. Nun also wird sie Chefin in ihrer eigenen Räuberhöhle. Und die lief bereits vor der Eröffnung gut an. Von den fünf zur Verfügung stehenden Plätzen waren drei bereits schnell gebucht. "Innerhalb weniger Wochen waren diese Plätze vergeben", sagt Jennifer Köppke. Dabei hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ihre Flyer unters Volk gebracht.

Dass der Bedarf für ein solches Angebot vorhanden ist, hat Jennifer Köppke bereits geahnt - immerhin hatte sie die logistischen Schwierigkeiten damals am eigenen Leib erfahren müssen. Jetzt will sie selbst als Tagesmutter dafür sorgen, dass es anderen Müttern leichter fällt, einen Job anzunehmen - zumindest einen Halbtagsjob. Denn genau darauf sind die Betreuungszeiten von "Jennys Räuberhöhle" ausgerichtet. Von 7 bis 14.30 Uhr können Eltern dort ab dem 4. Januar ihren Nachwuchs von Montags bis Freitags betreuen und umsorgen lassen. Dann klappt’s auch mit dem Job!

Kontakt zur Räuberhöhle

Der Kontakt zu Jennys Räuberhöhle ist telefonisch unter 0151/52880899 oder per Mail an jennystagespflege@web.de möglich.

Kontakt kann außerdem über den kfd-Tagesmütter-Verein in Meschede hergestellt werden. Erreichbar ist der Verein über seine Internetseite www.tagesmuetter-meschede.de oder telefonisch unter 0291/ 52233 sowie 0170/3584689.