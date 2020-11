Neue Leitung und Ideen für das Mescheder Rockcafé

Susi Heinemann aus Visbeck hat die Leitung des Jugendzentrums Rockcafé an der Kolpingstraße zu Beginn der Corona-Pandemie übernommen. Der Start in diesen turbulenten Zeiten war nicht immer einfach, doch die Diplom-Sozialwissenschaftlerin hat sich trotzdem gut eingelebt und neue Ziele und Visionen für die Einrichtung für Kinder Jugendliche, die vom Falken Bildungs- und Freizeitwerk NRW getragen wird, entwickelt.

Beim Betreten des Rockcafés wird man seither nicht nur von Susi Heinemanns offener und freundlicher Art, sondern auch von drei kleinen Hunden überrascht, die zum neuen Team gehören. Kaum hingesetzt, gesellen sich die ausgesprochen lieben Tiere gleich dazu und verbreiten auf ihre Art eine gewisse Ruhe. Wer es zulässt, kann seine Zeit im Rockcafé mit den Tieren verbringen - wer es nicht so gut mit Hunden kann, darf sich aber sicher sein, dass Susi Heinemann die drei im Griff hat. „Oft ist es so, dass ich durch die Hunde einen schnelleren Zugang zu den Jugendlichen habe“, beschreibt sie die Vorteile der Arbeit mit Tieren. Damit hat die begeisterte Reiterin bereits seit vielen Jahren Erfahrung.

Konstanz wäre jetzt wichtig

Ein Jugendzentrum, das gerade in der Krise Zufluchts- und Rückzugsort sein soll und eine Einrichtungsleiterin, die gerade dann nur eine begrenzte Anzahl an Kindern und Jugendlichen beherbergen darf - das widerspricht sich. Doch Susi Heinemann sind corona-bedingt die Hände gebunden. Aktuell dürfen sechs Besucher gleichzeitig ins Rockcafé. Doch viel mehr würden im Moment wahrscheinlich wohl sowieso nicht vorbeischauen.

Denn seit dem ersten Lockdown ist es leerer geworden, was sich Susi Heinemann unter anderem damit erklärt, dass die Überwindung, einfach mal mit Freunden ins Rockcafé zu gehen, durch die Einlassbeschränkungen, das Eintragen in die Kontaktlisten und die Hygieneauflagen einfach schwieriger geworden ist. „Vorher war das Rockcafé super besucht, aber nun ist die Hürde mitzumachen größer. Dabei wäre es ausgerechnet jetzt total wichtig, konstanten Kontakt zu den Jugendlichen zu halten, damit keiner in die Isolation rutscht“, weiß sie und bietet deshalb auch Einzelberatungen an.

Innenansicht ins Rockcafé der Falken an der Kolpingstraße. Foto: Christina Schröer

Dass es im Rockcafé leerer ist als gewohnt, könnte laut Heinemann aber auch daran liegen, dass der Außenbereich von Rockcafé und Kinderschutzbund Richtung Ruhr und Innenstadt seit Monaten eingezäunt ist. Das war schon zu Beginn der Pandemie nötig geworden, um die Kontaktbeschränkungen besser kontrollieren zu können. „Die Bauzäune suggerieren, dass wir nicht geöffnet haben“, sagt Susi Heinemann und ist froh, dass bald Abhilfe geschaffen wird. Es soll ein Tor montiert werden, das während der Öffnungszeiten des Rockcafés geöffnet werden kann. „Es wird auch wieder voller, da bin ich mir ganz sicher“, gibt sich die Einrichtungsleiterin optimistisch.

Neue Ausrichtung

Die Zeit mit wenigen Besuchern nutzt sie dafür, Konzepte zu schreiben und Pläne für die Zukunft der Einrichtung zu schmieden. „Ich arbeite für die Zukunft daran, dass wir hier eine gesunde Mischung von allen Jugendlichen aus Meschede haben. Es war häufig so, dass den ganzen Tag eine bestimmt Musikrichtung laut gehört wurde, die aber nicht für alle kompatibel war und so wiederum andere Gruppen lieber weggeblieben sind“, so Heinemann, die dafür sorgen möchte, dass sich wieder alle Jugendlichen bei ihr wohlfühlen.

Und auch ein wenig strengere Regeln soll es geben: „Im Moment sind zum Beispiel alle Billard-Queues kaputt und es kann nicht gespielt werden. Wir schaffen nun neue an, die man vor dem Spielen bei mir ausleiht und danach wieder zurückgeben muss.“ Außerdem tut sich optisch etwas im Rockcafé, im November wurden zum Beispiel neue Sofas angeschafft, das war Susi Heinemann ein großes Anliegen. „Die alten waren schon ziemlich zerfetzt und sahen nicht mehr allzu einladend aus“, erzählt sie. Geplant hat sie außerdem die regelmäßigen Schüler-Cafés am Sonntag wieder anzubieten sowie Koch-Aktionen mit den Jugendlichen. „Und ich würde gerne einen PC mit Internetzugang zur Verfügung stellen, damit wir hier zum Beispiel gemeinsam Bewerbungen schreiben können“, so Susi Heinemann über ihre Pläne für das Rockcafé.

Wann das Rockcafé wieder den normalen Betrieb aufnehmen darf, hängt nun maßgeblich von den Corona-Bestimmungen ab. Auf der Homepage des Rockcafés (www.rockcafemeschede.wordpress.com) hält Susi Heinemann alle Interessierten auf dem Laufenden.

>>>HINTERGRUND

Susi Heinemann hat schon vor ihrer Arbeit im Rockcafé viele Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet.

Gemeinsam mit ihrem Mann, der Pädagoge ist, betreut sie auf ihrem Hof in Visbeck traumatisierte Kinder und Jugendliche.

Pferde, Hunde, Katzen, Papageien und Co. gehören zur Familie Heinemann und werden in die Therapie mit einbezogen.

Susi Heinemann selbst ist seit Jahren passionierte Westernreiterin .