Neue Polizei-Erkenntnisse zu Drogenfunden in Schmallenberg

Am Mittwoch, 9. Dezember, durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen in Schmallenberg.

Schmallenberg. Schreckschusspistolen, Messer und Drogen fand die Polizei in zwei Schmallenberger Wohnungen am Mittwoch. Jetzt gibt es neue Informationen.

Am Mittwoch durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Grafschafter Straße in Schmallenberg. Dabei fand sie bei einem 22-Jährigen eine geladene Schreckschusspistole auf dem Bett, zudem fanden die Beamten ein Springmesser, ein Butterflymesser und einen Elektroschocker. In der Wohnung eines 29-Jährigen fanden sie ebenso eine Schreckschusspistole. In beiden Wohnungen stellten die Ermittler insgesamt mehr als 450 Gramm Marihuana sowie geringe Mengen Ecstasy und Amphetamine sicher.

Während es in einer ersten Mitteilung der Polizei hieß, das beide Schmallenberger festgenommen wurden, teilt die Polizei nun mit, dass der 29-Jährige nicht festgenommen wurde. In seiner Wohnung fanden sich nur geringe Mengen an Betäubungsmitteln, er wurde nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen an der Wohnanschrift entlassen.

Auch in Meschede fanden am Mittwoch Durchsuchungen statt. Mehr dazu hier.