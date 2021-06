Neue Schiedsfrau beeindruckt Direktorin des Amtsgerichts

Eslohe. In der Gemeinde Eslohe sind wieder beide Schiedsamtsbezirke besetzt: Schiedsfrau Michaela Wälter ist unter Einhaltung der Coronaregeln durch die Direktorin des Amtsgerichts Meschede, Doris Goß, jetzt feierlich vereidigt worden. Goß zeigte sich beeindruckt von den Vorkenntnissen und Tätigkeiten der neuen Schiedsfrau. So hat Michaela Wälter unter anderem eine Ausbildung zur Telefonseelsorgerin. In dieser Funktion arbeitet sie seit 2007 ehrenamtlich bei der Diakonie. Zudem hat sie als Taxifahrerin zwangsläufig immer mit verschiedensten Charakteren zu tun und muss dort fortlaufend ihre Sozialkompetenz unter Beweis stellen.

Wälter betreut Schiedsamtsbezirk II

Michaela Wälter wird den Schiedsamtsbezirk II betreuen, hierzu gehören: Wenholthausen, Oesterberge, Einberg,Blessenohl, Reiste, Lohof, Landenbeck, Fredebeil, Wilhelmshöhe, Bremke, Beisinghausen,Büemke, Büenfeld, Herhagen, Nichtinghausen, Frielinghausen, Lochtrop und Husen. Somit unterstützt sie Schiedsfrau Birgit Berls, die seit 2016 beide Schiedsamtsbezirke betreute und ab sofort für den Schiedsamtsbezirk I zuständig ist: Eslohe, Sallinghausen, In der Marpe, Sieperting, HausWenne, Isingheim, Larmecke, Lüdingheim, Bockheim, Bremscheid, Niedersalwey, Obersalwey, Hengsbeck, Kückelheim, Niedermarpe, Dormecke, Cobbenrode, Obermarpe,Henninghausen, Herscheid, Niederlandenbeck, Oberlandenbeck, Schwartmecke, Leckmartund Glamke.

Schiedspersonen nehmen Aufgaben der Streitschlichtung wahr, wie z.B. Konflikte des Nachbarrechts, vermögensrechtliche Ansprüche (wie Mietstreitigkeiten) oder nichtvermögensrechtliche Ansprüche (wie Beleidigung) und sind eine bewährte Institution. Sie können mithelfen, den Streit friedlich beizulegen und dies zudem noch schneller und billiger als bei Inanspruchnahme eines Gerichtes. Wer Interesse an einem Schlichtungsverfahren hat, kann über die Homepage www.eslohe.de die Kontaktdaten der Esloher Schiedsfrauen erfahren.

