Neue Zeiten und neuer Ort: KVWL-Notfallpraxis Schmallenberg

Schmallenberg Die Notfallpraxis am ehemaligen Krankenhaus in Bad Fredeburg ändert ihre Öffnungszeiten. Ab dem 24. Februar zieht sie außerdem auch um.

Zwei Änderungen gibt es in der Notfallversorgung in Schmallenberg. Das teilen Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und das Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Zum 1. Februar ändern sich zum einen die Öffnungszeiten der KVWL-Bereitschaftsdienst-Praxen Schmallenberg und Winterberg. Patienten, die außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten einen Arzt aufsuchen müssen, können sich dann in Schmallenberg zu folgenden Zeiten an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden:

Die KVWL-Bereitschaftsdienst-Praxis Schmallenberg, Im Ohle 31, Bad Fredeburg öffnet vom 1. bis zum 18. Februar samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 22 Uhr.

Umzug ab dem 24. Februar nach Grafschaft

Ende Februar steht dort zudem ein Umzug an. Ab dem 24. Februar befinden sich die Räumlichkeiten direkt am Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft. KVWL-Bezirksstellenleiter Dr. Hans-Heiner Decker: „Wir sind sehr glücklich über den Umzug an das Fachkrankenhaus. Für die Patienten bietet der neue Standort den entscheidenden Vorteil, dass sie im Ernstfall direkt vor Ort stationär weiterbehandelt werden können. So geht künftig keine wertvolle Zeit mehr verloren.“

Das sagt das Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft

Auch Stefan Schumann, Geschäftsführer des Fachkrankenhauses Kloster Grafschaft, freut sich „auf die in Zukunft noch bessere und engere Kooperation sowie den persönlichen Kontakt mit den niedergelassenen Ärzten. Die optimale Versorgung ist immer dann gewährleistet, wenn ambulanter und stationärer Sektor Hand in Hand arbeiten. Genau das passiert ab Ende Februar am Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft. Dadurch erhoffen wir uns eine noch bessere Versorgung der Patienten.“

Zu finden ist die KVWL-Bereitschaftsdienst-Praxis Schmallenberg ab 24. Februar dann an der Annostraße 1 / Krankenhaus-Haupteingang, in Grafschaft. Sie ist dann dort samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Winterberg bietet erweiterte Öffnungszeiten

Laut KVWL gibt es eine weitere gute Nachricht für die Patientinnen und Patienten aus dem Hochsauerlandkreis: Die Bereitschaftsdienstpraxis in Winterberg ist ab dem 1. Februar auch unter der Woche geöffnet. „Mit dieser Maßnahme können wir die ambulante Notfallversorgung im Hochsauerlandkreis nachhaltig sicherstellen. Entscheidend bleibt allerdings weiterhin, dass die Bürgerinnen und Bürger im Akutfall und außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten zunächst den Weg über die Patientenservice-Hotline 116 117 gehen, sie ist eine der wichtigsten Schnittstellen in der Notfallversorgung“, sagt Dr. Hans-Heiner Decker.

Die KVWL-Bereitschaftsdienst-Praxis Winterberg, Franziskusstraße 2-4, ist damit ab dem 1. Februar montags, dienstags und donnerstags von 18 bis 22 Uhr geöffnet sowie samstags, sonntags und feiertags von 13 bis 22 Uhr. Weitere Informationen zu den ärztlichen Bereitschaftsdiensten sowie zu den Öffnungszeiten finden Bürgerinnen und Bürger unter www.kvwl.de/notfalldienst.

Bei Lebensgefahr die 112 wählen

Die KVWL verweist außerdem ausdrücklich darauf: „Patienten, die sich in einer lebensbedrohlichen Notfallsituation befinden, sollten sich umgehend an die Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer 112 wenden.“

Die KVWL ist für die Notfallversorgung der Bürgerinnen und Bürger außerhalb der Praxisöffnungszeiten zuständig. Sie organisiert deshalb den ärztlichen Bereitschaftsdienst niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Menschen, die einen Arzt benötigen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, werden in einer Bereitschaftsdienst-Praxis versorgt. Über die Möglichkeiten eines Hausbesuchs informiert der Patientenservice, zu dem auch der ärztliche Bereitschaftsdienst gehört, unter der zentralen Telefonnummer 116117.

