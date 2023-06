Neuer Kämmerer aus Meschede beim Hochsauerlandkreis

Meschede. Der Hochsauerlandkreis bekommt einen neuen Verantwortlichen für sein 500-Millionen-Euro-Budget. Er kommt aus Meschede.

Der Hochsauerlandkreis bekommt zum 1. Januar 2024 mit Manuel Sellmann einen neuen Kämmerer. Der Kreistag hat ihn in seiner Sitzung einstimmig dazu bestellt. Landrat Dr. Karl Schneider gratulierte Sellmann. Der amtierende Kämmerer, Peter Brandenburg, tritt Ende des Jahres in den Ruhestand.

Wohnt in Meschede

Manuel Sellmann ist 34 Jahre alt, gebürtiger Olsberger und wohnt inzwischen in Meschede. Er hat 2008 nach dem Abitur mit dem dualen Studium für den gehobenen Dienst beim Hochsauerlandkreis seine Karriere begonnen. Berufliche Stationen waren ab 2011 die Verwaltung des Betriebes Rettungsdienst, die Kämmerei, die kaufmännische Leitung des Abfallentsorgungsbetriebes und seit 2022 wieder die Kämmerei als stellvertretender Fachdienstleiter und Sachgebietsleiter Geschäftsbuchführung/Allgemeine Finanzangelegenheiten.

Von 2012 bis 2015 hat Sellmann den Master of Business Administration für New Public Management an der Fachhochschule Dortmund und in 2022 den einjährigen Zertifikatstudiengang „Kommunaler Steuerexperte“ an der Hochschule Ludwigsburg absolviert. Ab 2024 ist er als Kämmerer dann verantwortlich für den gesamten Kreishaushalt mit Einnahmen und Ausgaben bei einem Volumen von rund 500 Millionen Euro.

