Innenstadt Neuer Kiosk am Von-Stephan-Platz in der Mescheder City

Meschede. Am Wochenende hat der „Stadt-Kiosk“ am Von-Stephan-Platz eröffnet. Wer dahinter steckt und was neben Eis und Co. angeboten wird.

Am späten Abend noch ein neues Ladekabel oder Shisha-Tabak mitten in Meschede zu kaufen ist ab sofort möglich. Still und heimlich hat Sahin Turan am 29. August den „Stadt-Kiosk“ am Von-Stephan-Platz eröffnet. Neben typischen Kiosk-Produkten bietet er auch Shishas, Shisha-Zubehör sowie Handyhüllen und -ladekabel an.

Brötchen und Kaffee

Für den gelernten Industriekaufmann Sahin Turan ist der Stadt-Kiosk das erste eigene Unternehmen, seine Geschwister hingegen sind in Meschede schon länger selbstständig tätig. „Ich wollte es jetzt auch mal wagen“, sagt Sahin Turan und blickt bereits recht zufrieden auf die ersten Tage seit der Neueröffnung. „Es waren schon einige Kunden da, am Wochenende haben viele nach Brötchen und Kaffee gefragt“, berichtet der Mescheder, „die Kaffeemaschine kommt allerdings erst im Laufe der Woche.“ Ein Nachbar habe zudem gleich angemerkt, dass er unbedingt Milch anbieten müsse, die dem ein oder anderen schnell mal für die Tasse Kaffee fehle.

Shishas und das nötige Zubehör anzubieten hatte Sahin Turan aber von vornherein geplant. „Die Jugendlichen fragen danach“, weiß er und berichtet, dass man sonst bis nach Neheim fahren musste, um Shisha-Tabak und weiteres Zubehör zu bekommen.

Erster Abend lief sehr gut

Eröffnet hätte er den Kiosk im ehemaligen Unity-Media-Ladenlokal gerne schon etwas eher. Doch bis alles mit dem Vermieter geregelt war und die Ladeneinrichtung stand, hat es dann doch länger gedauert als geplant. „Wir sind natürlich auch rumgefahren und haben uns andere Kioske angeschaut. Allein um Produkte und Preise zu vergleichen“, so Turan. Schließlich wolle man weder zu teuer, noch zu günstig sein. Am 29. August war es dann so weit.

Die Auswahl an alkoholischen Getränken habe sich gleich am ersten Öffnungstag bewährt: Am Samstagabend, an dem der Kiosk bis 24 Uhr geöffnet hat, hätten viele junge Menschen bereits das Angebot des Stadt-Kiosks genutzt. „Wir liegen ja zwischen Fußgängerzone und Sparkasse, wo viele Menschen hergehen.“ Zudem mangelt es an Alternativen. Neben dem Kiosk am Bahnhof gibt es in Meschede selbst keine direkten Konkurrenten. Außerdem kämen die Nachtschwärmer auf dem Weg zur „Tröte“ ja auch am Kiosk vorbei. „Am Samstag hatte das „Brazil“ zudem noch eine geschlossene Gesellschaft. Ich glaube das hat man schon gemerkt“, so Turan.

Testphase

Ob er die Öffnungszeiten so beibehalten oder noch verändern wird, sollen die ersten Wochen zeigen. „Noch befinden wir uns in einer Testphase und schauen, was gut funktioniert und wann die Leute kommen.“ Werbung hat Sahin Turan bislang nicht gemacht. „Nur auf Instagram und Facebook habe ich ein wenig geworben. Aber das ist ja heutzutage auch eine Werbeplattform. Flyer oder ähnliches gibt es nicht“, so Turan. Umso glücklicher schätzt er sich, dass trotzdem schon einige Kunden den Weg in den neuen Kiosk gefunden haben.