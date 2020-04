Neuer Mann an der Spitze der Ostwiger Bruderschaft

Ostwig. Viele Personalentscheidungen standen bei der Schützenbruderschaft St. Antonius in Ostwig an. Nach 21 Jahren gibt es einen Wechsel in der Führung.

21 Jahre stand Dr. Paul Heinz Liese der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Ostwig als Erster Brudermeister vor. Auf eigenen Wunsch hat der 75-Jährige jetzt das Ruder in jüngere Hände abgegeben.

Den Vorsitz des Vereins als Erster Brudermeister wird von nun an der bisherige Zweite Brudermeister Paul Schmidt übernehmen. 90 Mitglieder waren zur Generalversammlung erschienen, die noch vor der Corona-Krise stattgefunden hatte, und wählten ihn einstimmig zum neuen Vereinschef.

Weitere Personalentscheidungen

In einem Ehrenamt wird Liese weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf Vorschlag und nach einer Laudatio des neuen Brudermeisters wurde Paul Heinz Liese wegen seiner großen Verdienste um die Bruderschaft einstimmig zum Ehrenbrudermeister ernannt. Er ist in der nun 147-jährigen Vereinsgeschichte erst der dritte Ehrenbrudermeister, dem diese Ehre zuteil wurde.

Zum neuen zweiten Brudermeister wurde der bisherige Fähnrich Wolfgang Völlmecke gewählt. Eine weitere wichtige Personalentscheidung stand bei der Wahl zum Geschäftsführer an.

21 Jahre stand Dr. Paul Heinz Liese der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Ostwig als Brudermeister vor. Auf dem Foto rechts gratuliert der neue Brudermeister Paul Schmidt (links) seinem Vorgänger Dr. Paul Heinz Liese zur Ernennung zum Ehrenbrudermeister. Foto: Privat

Diese Position war zwei Jahre vakant und von Dirk Brauns kommissarisch übernommen worden. Zur Freude der Vorstandskollegen hatte sich Dirk Brauns nun entschlossen, weiterhin für dieses Amt zur Verfügung zu stehen und wurde einstimmig gewählt.

Bestätigt in ihren Ämtern wurden Schriftführer Paul Theo Sommer, der Zweite Geschäftsführer Klaus Eßfeld und der Dritte Geschäftsführer Ferdi Rath. Im Hallenausschuss wurden Michael Odenthal als Vorsitzender, Reinhard Braukmann als sein Vertreter sowie Frank Bültmann, Michael Busch, Rüdiger Liese, Stefan Lira, Andreas Mönig, Hans-Jürgen Müller, Udo Peetz und Klaus Rose in ihren Ämtern bestätigt.

Westfalenstern verliehen

Der Festvorstand hat in den nächsten drei Jahren folgende Besetzung: Hauptzugführer Jürgen Beule und André Kollek, Zugführer Christian Klamandt und Felix Odenthal, Fähnriche Marius Funke und Patrick Oestreich mit den Fahnenoffizieren Philipp Ruhnau und Sebastian Spieß bzw. Frederic Adam und Denis Schmitte. Die Seniorenfahne besetzen Ralf Hömberg, Gerhard Valentin und Karl-Josef Borggrebe.

Eine besondere Ehrung erhielt Ehrenmajor Franz-Josef Niggemann, der 37 Jahre die Schießsportabteilung der Bruderschaft als Erster Vorsitzender geleitet hat und Jahr für Jahr der Generalversammlung von den Erfolgen der Schießsportler berichtete. In diesem Jahr erstattete sein Nachfolger Timo Dickmann diesen Bericht, der mit einer Ehrung für seinen Vorgänger endete. Für herausragende Arbeit für den Schießsport erhielt der amtierende Vorsitzende des Schützenkreises Meschede/Brilon den Westfalenstern der Lippischen Rose des Westfälischen Schützenbundes.

Änderungen beim Schützenfest

Seinen letzten Bericht als Jungschützenvertreter erstattete Felix Odenthal. Zu seinem Nachfolger war in der Jahreshauptversammlung der Jungschützenabteilung Laurin Liese gewählt worden.

Sofern das Schützenfest wegen der Corona-Lage in diesem Jahr stattfinden kann, wird es eine Änderung beim Hauptfestzug am Sonntag geben: Die Züge treten 15 Minuten eher, also um 14.30 Uhr, an. Die Pausen beim Abholen des Königs und die Rast am Haus Ostwig sollen gestrafft werden, um eher zum Festplatz zurückzukehren. Der Bierpreis von 1,30 Euro bleibt stabil.

Nach der Sanierung der Herrentoilette für 31.000 Euro im vergangenen Jahr hätte in diesem Jahr eigentlich die Renovierung der Damentoilette erfolgen sollen. Die Maßnahme musste jedoch verschoben werden, weil zunächst andere wichtige Arbeiten vorgezogen worden sind. Im Antoniuskeller müssen unter anderem mit dem aufwendigen Einbau einer neuen Dunstabzugshaube auch Brandschutzauflagen befolgt werden.

Fahnen für das Schützenfest können bis zum 16. Mai bei Klaus Eßfeld ( ) bestellt werden.