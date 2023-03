Neuer Ortskern für Freienohl mit einem besonderen Parkplatz

Ortstermin in der „Neuen Mitte“ in Freienohl: Von links Anette Risse (Bezirksausschuss), die Fachbereichsleiter Klaus Wahle und Bernhard Kramer, Bürgermeister Christoph Weber sowie Bauleiter Daniel Eckert vom Fachbereich Infrastruktur.

Freienohl. Bis zum Schützenfest in Freienohl sollen die ersten Arbeiten am neu gestalteten Ortskern beendet sein. Das ist bis dahin vorgesehen.

Der Startschuss für die „Neue Mitte“ im Ortskern von Freienohl ist gefallen: Bis zum Schützenfest im Juli soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. Meschedes Bürgermeister Christoph Weber machte sich gemeinsam mit der Bezirksausschussvorsitzenden Anette Risse sowie den Fachbereichsleitern Klaus Wahle (Planung und Bauordnung) und Bernhard Kramer (Infrastruktur) ein Bild von den Arbeiten.

Anderes Gesicht für den Marktplatz

Der vorhandene Markplatz wird dabei komplett saniert. In diesem Zusammengang wird auch die Wegeführung von der neuen Freitreppe über den Markplatz zur Bushaltestelle von den Parkplätzen baulich abgegrenzt. „Das ist eine Maßnahme zur Schulwegsicherung“, betont der städtische Bauleiter Daniel Eckert. Die bisherigen Betonwände werden abgerissen und, die Parkplatzfläche nach Norden hin erweitert.

Der Parkplatz Hohe Fohr wird ebenfalls umgestaltet, um mehr Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Dort entsteht ein so genannter „Kiss-and-Ride“-Parkplatz – also ein Platz, um Kinder nur rasch aussteigen zu lassen. Vom Parkplatz aus wird eine Schulwegverbindung zur Grundschule mit Beleuchtung geschaffen.

Umgestaltet werden auch der Südpark, die Freifläche zwischen der Grundschule und dem Ehrenmal: Dort wird neues, großformatiges Pflaster verlegt, die neue Rasenflächen wird mit Blockelementen aus Beton eingefasst.

Die geplanten Umbauten im Bereich des Marktplatzes in Freienohl. Foto: Stadt Meschede

Die vorhandenen Gedenksteine werden während der Baumaßnahme beim Integrierten Baubetriebshof eingelagert. Nach Fertigstellung des Areals werden sie neu angeordnet.

Ebenfalls neu gebaut wird eine barrierefreie Rampe zum Eingang des Verwaltungstraktes der Schule. Die alte Treppenanlage zum Schulhof hin wird zurückgebaut. An dieser Stelle entsteht eine neue barrierearme Wegeverbindung, sodass sich eine umschlossene, viereckige Rasenfläche ergibt.

Auch der Schulhof wird umgestaltet

Für den ersten Bauabschnitt sind Kosten in Höhe von etwa 620.000 Euro veranschlagt. Hiervon sind aus Städtebaufördermitteln 475.785 Euro mit 70 Prozent förderfähig. Somit ergibt sich eine Fördersumme von 333.050 Euro. Zusätzliche Bausteine, die nicht in diesen Kostenrahmen gehören, sind die Verbreiterung der Straße Hohe Fohr und die Bepflanzung in dem gesamten Areal des ersten Bauabschnitts. Für diese Maßnahmen werden weitere 75.000 Euro veranschlagt.

Der zweite Bauabschnitt betrifft die Umgestaltung des Schulhofs. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Im Vorgriff auf die Förderung werden derzeit die Ausführungspläne erstellt. Außerdem ist vorgesehen, den alten Friedhof durch die Erneuerung der Wege aufzuwerten. Für die Verkehrsbeeinträchtigung während der Baumaßnahme bittet die Stadt um Verständnis.

