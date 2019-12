Schmallenberg. Ein neues Gesicht an der Weststraße in Schmallenberg: Ein 38 Jahre alter Zahnarzt übernimmt dort die Praxis von Dr. Hubertus Rager.

Neuer Zahnarzt übernimmt Praxis in Schmallenberg

Die Region hat ihn überzeugt. Marc Toma ist 38 Jahre alt und hat sechs Jahre als angestellter Zahnarzt in einer Dortmunder Praxis gearbeitet. Jetzt zieht der Bochumer nach Schmallenberg und übernimmt zum 2. Januar die Praxis von Dr. Hubertus Rager. Ein Erfolg, der, so hofft auch Dr. Hubertus Rager, Schule macht. „Wir können junge Mediziner in der Region gebrauchen.“

Region mitverkauft

Auch als Rager vor 42 Jahren seine erste Praxis eröffnete, war Schmallenberg zahnärztlich unterversorgt. Für den gebürtigen Esloher war es damals keine Frage, dass er im Sauerland arbeitet. Doch bis heute ist es schwer, junge Leute ohne Bezug zur Region aus den Studentenstädten aufs Land zu locken. Das gelang bei Marc Toma auch durch die Vermittlung von Benedikt Wolke. Der Wirtschaftsberater arbeitet für die Firma Medass, die deutschlandweit Kontakte zwischen Praxis-Einsteigern und Praxis-Inhabern vermittelt. „Man muss auch die Region mitverkaufen“, ist Benedikt Wolke überzeugt. Er arbeitet zwar für die Essener Firma, ist aber selbst Eversberger. Toma die Vorzüge der Region aufzuzählen, fiel ihm deshalb nicht schwer und sie stießen bei dem Bochumer auch auf offene Ohren.

Team übernommen

Natur und Angeln sind nämlich Leidenschaften des Zahnarztes. Den Hennesee hat Wolke ihm deshalb gezeigt, die Wälder und die Fachwerkbauten in der Schmallenberger Kernstadt. „Die Luft ist gut“, befand der Bochumer. Und: „Ich hatte gleich ein gutes Gefühl, als ich in die Praxis kam.“ In der Weststraße 60 wird er ab Januar erstmal noch zusammen mit Dr. Rager und dem angestellten Zahnarzt Achmed Alsibai praktizieren, der seit sieben Jahren zum Team gehört.

Auch Tomas Vater, Flavius Toma, ebenfalls Zahnarzt und Zahntechnikmeister, unterstützt ihn. Eine Chance für beide Seiten: Marc Toma lernt die Arbeit in der Schmallenberger Praxis kennen und bringt seine Erfahrungen mit ein. Dr. Rager muss noch nicht ganz und sofort aufhören. Es wird ein schleichender Abgang. Es sei ihm schon schwergefallen, gibt der 73-Jährige zu. „Lange war ich noch nicht so richtig abgabewillig.“ Jetzt ist er froh, einen jungen Nachfolger gefunden zu haben, mit dem die Chemie stimmt. „Denn immerhin ist er jetzt mein Chef“, sagt er und lacht.

Vier Praxen angesehen

Vier Praxen allein im Sauerland hat sich Toma angesehen. Die Schmallenberger hat ihn überzeugt. „Das ist familiär hier, eine gute Atmosphäre.“ Das ist wichtig, denn er übernimmt auch das komplette Team, insgesamt zwölf Angestellte arbeiten in Praxis und Zahntechniklabor, darunter zwei Auszubildende. „Wir bilden das gesamte Angebot einer Zahnarztpraxis ab, inklusive Chirurgie, Paradontologie und Kieferorthopädie“, erläutert Rager. Er bietet auch weiterhin unter dem Namen Derma Estetica gemeinsam mit seiner Frau Dr. Beate Rager medizinische Kosmetik an.

Drei Jahre jobbte Marc Toma nach dem Abschluss seines Studiums in der Gastronomie, bevor er begann als Zahnarzt zu arbeiten. „Das hat mir einfach immer Spaß gemacht.“ In Zukunft will er die Gastronomie nur noch als Gast genießen. Auch dafür findet er im Schmallenberger Sauerland gute Möglichkeiten.

>>>HINTERGRUND<<<

Marc Toma wurde in Rumänien geboren. Mit drei Jahren kam er nach Deutschland.

Abitur und Studium absolvierte er in Arad in Rumänien. 2010 nach dem Studium kehrte er zurück nach Deutschland.

Seit 2013 arbeitete in Dortmund in einer Praxis.

Der 38-Jährige ist Vater einer Tochter und hat bereits eine Wohnung in der Schmallenberger Weststraße bezogen. Als Hobbys nennt er Angeln und Natur.