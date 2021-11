Niedersorpe bereitet sich schon auf den Adventsmarkt vor

Niedersorpe. Ein Stück Alltag wollen die Niedersorper ihrem Ort und den Besuchern mit dem Adventsmarkt zurückgeben. Allerdings gilt eine besondere Regel.

Endgültig beschlossen hat der Arbeitskreis „Adventsmarkt Niedersorpe 2021“ unter der Führung von Norbert und Dieter Schmidt nun, dass der Markt rund um die kleine Kirche dieses Jahr wie gewohnt stattfinden wird. Ein Aufatmen gepaart mit Vorfreude geht durch den kleinen Schmallenberger Ort: Ein Stück Alltag kehrt zurück.

Zweites großes Event

Ist der Adventsmarkt doch nach der Kulinarischen Wanderung am Pfingstsonntag die zweite weit über Schmallenbergs Ortsgrenzen bekannte Großveranstaltung des 230-Seelen-Ortes. Am 1. Advent heißt es also wieder Samstag und Sonntag für Groß und Klein anpacken, verkaufen, Tassen einsammeln und spülen, halt alles was um so einen Adventsmarkt anfällt. Von 11 Uhr bis Ende offen ist jede helfende Hand gefragt. Der Kuchenverkauf findet dieses Mal coronabedingt vor dem Zelt statt, um die Helfer von der Maskenpflicht zu befreien. Im Zelt besteht aber die Möglichkeit sich aufzuwärmen. Das Blasorchester Nordenau/Oberkirchen begleitet den Markt wie gewohnt mit weihnachtlichen Klängen. Einzig auf das beliebte Krippenspiel in der kleinen Kirche müssen die Besucher wegen Corona verzichten.

Besondere Regel: 2G

Der Markt darf nur unter der Einhaltung der 2G (genesen/geimpft) besucht werden. Die Luca-App steht zur Registrierung bereit. Am Eingang wird kontrolliert und während der Veranstaltung werden Stichproben genommen. So dass trotz der gegebenen Umstände alle Besucher gesund und zufrieden das Sorpetal abends bei hoffentlich angemessenem Wetter verlassen werden.

Als eines der diesjährigen Highlights wird eine über 300 Seiten starke Chronik zum 950-jährigen Ortsjubiläum von Niedersorpe vorgestellt. Ein tolles Buch mit vielen Geschichten, Anekdoten und einzigartigen Bildern aus der Geschichte des kleinen Golddorfes. Die Organisatoren sind sicher: „Auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für jeden, der sich diesem Ort verbunden fühlt.“ Die Ortsgemeinschaft hofft so allen Besuchern ein gewohnt gemütliches und angenehmes Stück Alltag zurückzugeben.

