Nordenau: Große Vorfreude bei den St.-Hubertus-Schützen

Nordenau. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft lädt von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, zum Schützenfest in Nordenau ein. Das Programm.

Nordenau, Nesselbach und Lengenbeck feiern am kommenden Wochenende ihr Hochfest.





Wann wird gefeiert: Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Nordenau 1920 lädt von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni zum Schützenfest ein.



Wer regiert: Michael und Nadine Hampel regieren als Königspaar, Denis und Stefanie Mönig als Vizekönigspaar.

Was sind die Höhepunkte: Um 18 Uhr beginnt das Fest am Freitag mit dem Antreten zur Schützenmesse an der Burgruine Rappelstein. Anschließend wird zum Festabend, mit den Ehrungen der Jubilare und den ehemaligen Majestäten, in die Schützenhalle marschiert.

Nach dem Antreten am Samstag um 9.30 Uhr in der Dorfmitte geht es zur Vogelstange. Im Anschluss werden die neuen Majestäten bei der Proklamation und einem zünftigen Frühshoppen in der Schützenhalle gebührend gefeiert. Um 19 Uhr werden die neuen Majestäten mit Hofstaat einmarschieren und es wird getanzt und gefeiert.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des großen Festumzuges (14 Uhr) mit Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal. In der Schützenhalle angekommen heißt es dann beim Kindertanz sowie später beim Königstanz, für Klein und Groß: „Feiern, tanzen, Freude haben“.



Besonderheiten: Die Festmusik wird traditionell von der Knappenkapelle Dreislar und demTambourcorps Oberkirchen ausgeführt. Die Schützen sind außerdem stolz über die Zusage ihrer altbewährten Theken- und Küchencrew.

