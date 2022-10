Nun bittet Nadine Trompetter aus Freienohl um Unterstützung

Meschede. Nadine Trompetter von den St.-Nikolaus-Schützen Freienohl steht im Super-Finale der WP-Königin. Sie bittet die Region um Unterstützung.

Beim Wettbewerb WP-Königin steht die Regionalgewinnerin fest. Nadine Trompetter von der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft in Freienohl hat im heimischen Raum das Rennen gemacht. Herzlichen Glückwunsch! Am kommenden Sonntag findet das Super-Finale der sieben Regionalgewinnerinnen in Ramsbeck statt.

Wie wird der Einzug ins Finale gefeiert?

Nadine Trompeter: Es gibt eine kleine Feier im Freundes- und Bekanntenkreis. Am Sonntag gehen die Feierlichkeiten dann beim Super-Finale in Ramsbeck mit dem ganzen Hofstaat weiter. Für Montag haben sich schon einige Urlaub genommen, sodass wir da in großer Runde noch einmal gebührend die Korken knallen lassen können.

Wie haben Sie die Finalteilnahme erreicht?

Wir haben das ganze Dorf motiviert mitzumachen und uns zu unterstützen. Flyer und tägliche Postings im WhatsApp-Status, auf Instagram und Facebook haben das ganze immer wieder gepusht. Aber besonders cool war das kleine Video mit Peter Wackel, der alle animiert hat für uns abzustimmen.

Was hat den Unterschied gemacht?

Für uns hat auf jeden Fall der Zusammenhalt im Dorf und Bekanntenkreis gesprochen. Auch die Unterstützung der Vereine hat noch einmal richtig was ausgemacht. Die Freiwillige Feuerwehr in Freienohl, wo mein Freund Mitglied ist, aber auch mein alter Volleyball-Verein haben die Werbetrommel ordentlich gerührt. Genauso wie das Tambourcorps, der von Anfang an an unserer Seite gestanden hat.

Mit welchem Motto und welchen Erwartungen gehen Sie jetzt in das große Finale?

Wir versuchen einfach noch einmal alle zu aktivieren genau so wie bis jetzt auch. Ganz nach dem Motto „Dabei sein ist alles“ haben wir das ganze angefangen, jetzt wäre es natürlich toll, wenn der Wettbewerb auch einen krönenden Abschluss nimmt. Aber wir sehen einfach, was auf uns zu kommt.

Die Königswürde war nicht geplant, sondern hat sich spontan unter der Vogelstange ergeben. Wie froh sind Sie, dass es jetzt so gekommen ist?

Ich bin sehr froh, dass wir es einfach gemacht haben ohne groß nachzudenken. Geplant war das Ganze erst in zwei Jahren. Aber ich glaube das Spontane hat die Sache noch einmal spannender und aufregender gemacht. Das war das Beste, was uns hätte passieren können.

In den vorherigen Runden brauchten Sie nur die Unterstützung Ihres Dorfes, jetzt sind aber die Stimmen der ganzen Region gefragt. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie die anderen Orte dazu mobilisieren, für Sie zu abzustimmen?

Auch da zählen wir wieder auf die Vereine und deren Werbung. Oftmals gehen diese Vereine ja über die Ortsgrenzen hinaus und schaffen Zusammenhalt mit anderen Dörfern. Ansonsten hoffen wir natürlich auf die Unterstützung unserer Bekannten und Freunde. Social-Media-Postings und das in Dörfern übliche Weitererzählen sind unsere Hauptstrategien. Das geht zum Beispiel über die Arbeit sehr gut. Und ansonsten heißt es: hoffen und abwarten.

>>> So geht es weiter

Als besonderer Höhepunkt wird wieder aus allen sieben lokalen WP-Schützenköniginnen die WP-Schützenkönigin des gesamten Verbreitungsgebietes gewählt.

Vom 14. Oktober ab 12 Uhr bis 18. Oktober um 12 Uhr kann unter allen sieben Königinnen der Regionen Hagen & Ennepe-Ruhr, Brilon, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, Meschede, Hönnetal und Olpe abgestimmt werden: Auf der Internet-Seite WP-Königin.

Die Siegerin des Super-Finales wird am 23. Oktober 2022 auf einem eigenen Fest in der Schützenhalle Ramsbeck gekrönt.

