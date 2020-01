Der Löschgruppe Nuttlar wurde jetzt ein neues Tanklöschfahrzeug übergeben. Neben einem 3000 Liter fassenden Wassertank kann es noch einiges mehr.

Nuttlar: Ein neues Fahrzeug für die „Helden des Alltags“

Nuttlar. Dass die Nuttlarer wissen, was sie an „ihrer“ Feuerwehr haben, machten sie bei der Übergabe des neuen Tanklöschfahrzeuges (TLF) 3000 an die Löschgruppe Nuttlar mehr als deutlich: Eine proppevolle Schützenhalle bewies die große Verbundenheit der Bürger mit ihren „Lebensrettern vor Ort“.

290-PS-Motor

Bürgermeister Ralf Péus bezeichnete die Freiwillige Feuerwehr sogar als „universelle Task-Force für unterschiedlichste Situationen“ - das Anforderungsprofil habe sich mit der Zeit von der reinen Brandbekämpfung hin zu unterschiedlichsten Einsätzen erweitert. Damit zu persönlichem Engagement und Sachkenntnis der Aktiven auch die passende und zeitgemäße Ausrüstung vorhanden ist, übergab Péus der Feuerwehr ein nagelneues Tanklöschfahrzeug 3000.

Mit seinem 3000 Liter fassenden Wassertank sei das Fahrzeug vor allem „ein Wasserträger, der überall da eingesetzt werden kann, wo das Löschmittel Wasser knapp ist”, erläuterte Andreas Schulte, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Bestwig - zum Beispiel bei Einsätzen auf der A46 oder bei Wald- und Vegetationsbränden, „auch über die Grenzen der Gemeinde Bestwig hinaus”.

Ausfahrbarer Lichtmast

Darüber hinaus verfügt das neue TLF mit 290 PS starkem Motor und automatisiertem Schaltgetriebe über einen ausfahrbaren Lichtmast, eine Umfeldbeleuchtung und Heckwarneinrichtung (alles in LED-Technik) sowie einen pneumatischen Lift für die eingeschobene Tragkraftspritze.

Rund 240.000 Euro hat die Gemeinde Bestwig insgesamt in das neue Fahrzeug investiert. Höhere Kosten konnten auch vermieden werden, weil das technische Equipment größtenteils vom Altfahrzeug übernommen wurde.

Dank an Rat und Verwaltung

Andreas Schulte dankte Rat und Verwaltung , die den Kauf des Fahrzeuges erst möglich gemacht haben, sowie dem Planungsteam aus Wehrführung, Löschgruppenführung und dem Bürgeramt der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit.

Patrick Bünner, Leiter der Löschgruppe Nuttlar, unterstrich, dass die Aktiven der Feuerwehr noch einmal rund 3.000 Euro aus Eigenmitteln in die Zusatz-Ausstattung des Fahrzeugs investiert haben - unter anderem ein Tablet-PC.

„Kraft für den Dienst”

Um Gottes Segen - und „Kraft für den Dienst” - baten Pater Reinald Rickert und Burkhard Krieger, Pfarrer der Evangelischen Auferstehungskirchengemeinde. Besonders freuten sich die beiden Seelsorger über das Interesse aus der Bevölkerung: „Das ist wichtig für das Engagement und die Einstellung der Feuerwehrkameraden.”

Ortsvorsteher Markus Sommer dankte im Namen der örtlichen Vereine für das Engagement der Feuerwehrkameraden. Die Aktiven seien die wahren „Helden des Alltags”.