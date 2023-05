Nuttlar eröffnet Schützenfestsaison in der Gemeinde Bestwig

Nuttlar. Die Nuttlarer St.-Anna-Schützenbruderschaft freut sich auf ihr Schützenfest. Und das steht unmittelbar bevor.

Die Nuttlarer St.-Anna-Schützenbruderschaft freut sich auf ihr Schützenfest. Und das steht unmittelbar bevor.

Wann wird gefeiert: von Samstag, 13. Mai, bis Montag, 15. Mai.

Wer regiert: Marius Hohmann und Victoria Litsch sind nicht nur das Königspaar der Bruderschaft, sondern auch das Gemeindekönigspaar. Vizekönigspaar sind Noah Schöne und Carolin Richter, das Kaiserpaar bilden Björn Heimes und seine Frau Christine. Vizekaiserpaar sind Stefan Wilmes und seine Frau Ines.

Was sind die Höhepunkte: Nach dem Antreten und Abmarsch zum Abholen der Fahnen und Majestäten am Samstag um 15.45 Uhr beginnt um 17.30 Uhr das Festhochamt. Um 20 Uhr eröffnet der Brudermeister das Schützenfest 2023 dann offiziell. Weiterer Höhepunkt des ersten Tages wird der Zapfenstreich um 20.30 Uhr sein.

>>> Lesen Sie auch: Bestwig: Corona-Folgen an Grundschulen immer noch spürbar <<<

Am Sonntag steigt ab 10.30 Uhr das Frühschoppenkonzert samt Jubilarehrung. Am frühen Nachmittag wird dann ab 14.45 Uhr der große Festzug durch den Ort marschieren, danach folgt um 16.45 Uhr das Konzert. Um 18 Uhr steht der Kindertanz an und um 20 Uhr schließlich der große Festball mit Königstanz. Sonntag ab 9 Uhr stärken sich die Schützen zunächst beim gemeinsamen Schützenfrühstück, bevor es um 9.30 Uhr an die Vogelstange geht, um die neuen Regenten zu ermitteln. Danach geht es zur Proklamation in die Halle. Um 18 Uhr wird das neue Königspaar abgeholt, bevor um 19.30 Uhr erneut ein Festball mit Königstanz ansteht.

Was sind die Besonderheiten: Königspaar vor 50 Jahren waren Karl Robert Schöne und Elisabeth Schneider, Königspaar vor 40 Jahren: Josef (†) und Magdalis (†) Voß, Königspaar vor 25 Jahren: Rudolf und Elvira (†) Senger, Vizekönigspaar vor 40 Jahren: Olaf Badelt und Andrea Hückelheim, Vizekönigspaar vor 25 Jahren: Tobias Figge und Corinna Fuchte.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland