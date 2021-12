Oberes Lennetal: Landrat schickt Brief mit Forderungen los

Schmallenberg/Oberes Lennetal. Landrat Dr. Karl Schneider schickt einen Brief an Verkehrsminister nach Berlin. Darin stehen auch die Forderungen der Bürger des Oberen Lennetals.

Ein Brief an den Verkehrsminister Dr. Volker Wissing (FDP) soll die Aufmerksamkeit in Berlin auf den Anstieg des Verkehrslärms im Hochsauerlandkreis lenken. Dazu schickte Landrat Dr. Karl Schneider jetzt einen Brief in die Hauptstadt, den auch alle Bürgermeister des Kreises unterzeichneten: „Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises fordern zurecht den Schutz vor Verkehrslärm und seinen Auswirkungen von Politik und Verwaltung“, heißt es darin.

>>> Lesen Sie auch: Das sagt ein Schmallenberger Lungenarzt über die Maskenpflicht <<<

Der Hochsauerlandkreis zeichne sich durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus, in der attraktive Dörfer, Talsperren und andere touristische Ziele viele Besucherinnen und Besucher anziehen, aus. Außerdem werden die topographischen Besonderheiten (Steigungen und Kurvenstrecken) des Hochsauerlandes erwähnt. Diese würden auch auch von Motorradfahrern für Fahrten und Ausflüge am Wochenende gerne genutzt.

Auch Lkw-Lärm nimmt zu

In dem Schreiben wird weiterhin der Aspekt des erhöhten Lkw-Aufkommens thematisiert: „Gleichzeitig ist der Hochsauerlandkreis eine starke Wirtschaftsregion, sodass der Lkw-Verkehr in den letzten Jahren beständig angewachsen ist. In vielen Teilen des Kreises hat die durch den erhöhten Verkehr entstandene Lärmbelastung ein nicht mehr zu tolerierendes Ausmaß erreicht.“

Außerdem stehen die Bürgerinnen und Bürger und die Initiative der Anwohner des oberen Schmallenberger Sauerlandes im Fokus. Sie wollen den Lärm nicht weiter hinnehmen, ein Schreiben der Initiative sei dem Brief beigefügt, heißt es.

Die Forderungen dieses Briefs lauten: Herabsetzung der Lärm-Emissionswerte in Genehmigungs- und Zulassungsverfahren für Motorräder, Grenzwerte, die für alle Fahrsituationen und Betriebszustände von Motorrädern einzuhalten sind („Real Driving Sound Emissions“), technische und rechtliche Vereinfachung von Lärmemissionskontrollen, Verschärfung der Strafen für Manipulationen an Abgasanlagen/Luftfiltern und sonstige Eingriffe, die eine erhebliche Steigerung der Lärmemissionen zur Folge haben und die Einführung einer Halterhaftung für Regelverstöße durch Motorräder. „Darüber hinaus fordern die Bürgerinnen und Bürger immer mehr den Mautausweichverkehr durch Groß-Lkw (40 t) auf engen Land-, Kreis- und Ortsstraßen stark einzuschränken“, heißt es.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland