Oberkirchener Schützen laden zum Fest ein

Oberkirchen. Die Oberkirchener Schützen laden zum traditionellen Schützenfest ein. Das Programm bietet eine Menge für alle Besucher.

Auch in Oberkirchen ist es soweit. Es wird endlich wieder Schützenfest gefeiert und drei Tage der Alltag hinter sich gelassen!

Wann wird gefeiert: Samstag, 6. August, bis Montag, 8. August.

Wer regiert: Königspaar sind Peter Wahle-Kappen und Rabea Kappen, Vizekönig ist Theo Didam.

Das sind die Höhepunkte: Am Samstag, 6. August, um 15 Uhr treten die Schützen vor dem Gasthof Schütte an. Direkt im Anschluss findet auch das Vogelschießen statt. Der Sonntag beginnt mit der Gefallenenehrung um 9 Uhr, es schließt sich das Schützenhochamt vor der Pfarrkirche St. Gertrudis an. Um 15 Uhr findet der Festzug statt. Am Montag wird dann nach dem Antreten um acht Uhr der Geck geschossen. Nach der Proklamation des neuen Gecks folgt ein weiterer Höhepunkt um 10 Uhr auf dem Schulhof, der Parademarsch. Seit über 150 Jahren in der Region nahezu einzigartig.

Besonderheiten: Für 70 Jahre Mitgliedschaft werden Johannes Hütten und Josef Meier geehrt. Jubelschützenkönig vor 50 Jahren ist Franz-Josef Spiekermann (Schepper) mit Ehefrau Renate, Jubelvizekönig vor 50 Jahren ist Josef Simon. Jubelschützenkönig vor 25 Jahren ist Christof Silberg mit Ehefrau Cornelia (†), Jubelvizekönig ist Thomas Himmelreich mit Ehefrau Conny.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland