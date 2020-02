Obwohl sie vernichtet sein sollten: Wo noch Pocken lagern

Die Pocken sind zum letzten Mal 1977 in Somalia aufgetreten. Kurz darauf wurde die Krankheit von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach einem weltweiten Impfprogramm offiziell als ausgerottet erklärt. Ein Riesen-Erfolg. Dennoch werden die Erreger an zwei Orten auf der Welt künstlich am Leben erhalten - in den USA und in Russland.

Bereits im Mai 1996 beschloss die WHO, dass die letzten Pockenviren bis zum Sommer 1999 vernichtet werden sollten. Doch mehr als 20 Jahre nach diesem Treffen lagern immer noch Bestände in der Nähe von Nowosibirsk in Sibirien und in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, wie auch das Robert-Koch-Institut auf Anfrage unserer Zeitung erklärt.

Gerüchte über Bestände in Staaten wie dem Irak oder Nordkorea konnten dagegen nie bestätigt werden. Ob es sinnvoll ist, Stämme zu erhalten oder dies vielmehr eine Gefahr birgt, dazu verweist das Robert-Koch-Institut auf die WHO. Laut Bericht einer von der WHO beauftragten, unabhängigen Untersuchungskommission gibt es keine zwingenden wissenschaftlichen Gründe, das Virus am Leben zu halten.

Wissenschaft ist geteilter Meinung

Die Wissenschaftswelt ist derweil geteilter Meinung. Das renommierte Magazin „Nature“ sprach sich in einem Leitartikel gegen die Zerstörung der letzten Bestände aus. Wissenschaftler müssten weiterhin die Möglichkeit haben, zu experimentieren, auch um im Fall eines Angriffs mit biologischen Waffen gewappnet zu sein. Einer der prominentesten Pocken-Bekämpfer spricht sich jedoch für die Vernichtung des tödlichen Pockenvirus aus. „Es wäre eine exzellente Idee die Pocken-Viren zu zerstören“, so Donald Henderson, der die Anti-Pocken-Kampagne der WHO in den 1970er Jahren leitete.

Eine Vernichtung der Stämme ist jedoch nicht in Sicht. Dabei gehören Pocken zu den gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt. Über Jahrhunderte tötete die Krankheit ein Drittel der Infizierten. Die Überlebenden blieben von vielen schweren Narben gezeichnet. „Für den Notfall gibt es weltweit in einigen Staaten noch Impfstoffe gegen Pockenviren“, sagt Carola Lübbing-Raukohl, Pressesprecherin am Paul-Ehrlich-Institut (Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel). Die WHO habe Vorsorge getroffen und biete auch im Internet umfassende Informationen zu dem Thema und auch zu den Impfstoffen an. „Erst im Juli 2013 wurde der Impfstoff Imvanex von der EU-Kommission in Europa zugelassen“, ergänzt Lübbing-Raukohl.

Impfstoffe für Laborpersonal

Nach der Ausrottung der Pocken wurde zunächst noch Impfstoff bevorratet, um für den unwahrscheinlichen Fall eines erneuten Ausbruchs gewappnet und handlungsfähig zu sein. „Inzwischen kann ein natürliches Reservoir ausgeschlossen werden“, so die Pressesprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts. „Angesichts der Tatsache, dass noch Altbestände von Pockenviren in einigen wenigen Laboratorien weltweit vorhanden sind, und aufgrund der Schwere der Erkrankung wird aber noch Impfstoff vorgehalten – schon allein um Laborpersonal schützen zu können.“

>>> Drei Fragen an Dr. Peter Kleeschulte, Kreisgesundheitsamt

Dr. Peter Kleeschulte, Leiter Kreisgesundheitsamt Foto: Martin Reuther

Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, Pockenstämme künstlich am Leben zu erhalten?

Da es Impfstoffe nur in bestimmten Ländern - und dann auch nicht in großen Mengen - gibt, kann es durchaus sinnvoll sein. Wenn zum Beispiel in Afrika eine Pockenepidemie ausbrechen würde, müssten Impfstoffe neu produziert werden und die könnten an den künstlichen Pockenstämmen getestet werden. Sie stellen aber auch eine Gefahr dar, wenn sie in falsche Hände geraten. Stichwort: Bioterrorismus.

Durch ein konsequentes Impfprogramm konnten die Pocken in den 70er-Jahren ausgerottet werden. Ist das auch das Ziel der Masernimpfpflicht, die zum 1. März diesen Jahres eingeführt werden soll?

Primäres Ziel ist, das Gefährdungspotenzial für Kinder und Jugendliche zu minimieren. Es gibt immer wieder Ausbrüche. Langfristiges Ziel ist aber natürlich, die Masern auszurotten. Bei einer Durchimpfungsrate von 95 Prozent hat man durchaus die Chance dazu.

Warum werden jetzt ausgerechnet die Masern in den Fokus genommen?

Weil es sich um eine sehr gefährliche Infektionserkrankung handelt, die sich nicht nur auf Kinder und Jugendliche beschränkt, sondern auch Erwachsene und auch ältere Menschen treffen kann. Außerdem kann eine Masern-Erkrankung sehr schwere Verläufe nehmen, hinzu kommen gefährliche Spätfolgen. Noch viele Jahre nach einer Masern-Erkrankung führt zum Beispiel eine Form der Hirnentzündung zum Tod.

Alle Folgen dieser Serie gibt es hier.