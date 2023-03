Öl auf Fläche von vier Quadratmetern in Meschede ausgelaufen

Meschede. In Meschede ist Öl ausgelaufen - und es drohte in den Kanal zu geraten, weil es so heftig geschneit hatte. Die Feuerwehr musste eingreifen.

Ausgelaufenes Öl wäre in Meschede beinahe in den Kanal geraten. Deshalb war die Feuerwehr am Mittwoch gegen 15 Uhr am Schederweg im Einsatz.

Vier Quadratmeter Fläche

Der Löschzug Meschede leistete dort technische Hilfe. Die Straße dort war durch einen Ölfleck von etwa vier Quadratmetern verunreinigt.

>>> Lesen Sie auch: Übergriffiger Trend „Arschbohrer“ auch an Mescheder Schulen <<<

Der Kraftstoff drohte witterungsbedingt in den Kanal zu laufen; er wurde rechtzeitig mit Bindemittel abgestreut.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland