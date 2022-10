Oktoberfest in Dorlar: Band aus Bayern sorgt für Stimmung

Schon am 1. oktober fand ein Oktoberfest in Westfeld statt. Fotos finden Sie unter wp.de/schmallenberg.

Dorlar. In Dorlar findet ebenfalls ein Oktoberfest statt. Eine bayrische Band ist extra eingeladen, um für die passende Stimmung zu sorgen.

„O’zapft is“, heißt es am 08. Oktober 2022 in der Schützenhalle in Dorlar. Bereits zum siebten Mal findet das Oktoberfest in Dorlar statt. Erstmals wird in diesem Jahr die bayrische Oktoberfestband „die Lausbuba“ auf der Bühne stehen. Die drei Buba und das Madl überzeugen mit jungem, frechem und dynamischem Auftreten.

Hier soll original wie in Bayern mit Stimmung und passender Oktoberfestmusik gefeiert werden. Durch die Wandlungsfähigkeit von bayrischer Volksmusik mit fetzigen Polkas zum Klatschen und Walzern zum Schunkeln, bis hin zu aktuellen und bekannten Hits zum Singen und Tanzen, sorgt die bayrische Band für zünftige Oktoberfestmusik und ordentlich Stimmung bei der Hüttengaudi in der Schützenhalle Dorlar.

Beginn des Oktoberfestes ist um 18 Uhr mit Fassanstich unter musikalischer Unterstützung des Musikvereins Berghausen. Einlass ab 18 Uhr und ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle). Eintritt an der Abendkasse 13 Euro.

