Olper Bürger fordern mehr Sicherheit für ihre Kinder

Olpe. Seit mehr als drei Jahren kämpfen Olper Bürger für einen sicheren Übergang. Sie ärgern sich über Stadt und Straßen.NRW.

Bereits seit April 2019 fordern Bürger die Errichtung einer zusätzlichen Querungshilfe auf der stark befahrenen Freienohler Straße in Meschede-Olpe. Jetzt verstärken sie noch mal den Druck.

„Täglich befahren hunderte Autos und Lkw auf dem Weg zur Brauerei, zur Autobahn oder zu den umliegenden Steinbrüchen diese Straße. Gerade für die Olper Kindergarten- und Schulkinder stellt dies eine erhebliche Gefahr dar, wenn sie die Straße überqueren müssen, um zur Bushaltestelle zu gelangen“, stellt Thomas Jostes als zuständiges Ratsmitglied fest. „Auf einer Strecke von 900 Metern gibt es keine Möglichkeit die Straße sicher zu überqueren“.

Unterstützung der örtlichen Politik

Daher haben sich besorgte Eltern mit Unterstützung der CDU Ortsunion Olpe-Freienohl bereits mehrfach an die Stadt Meschede und Straßen NRW gewandt. Bisher ohne Erfolg! „Als Anwohner des Baugebiets Am Aeppelköpfchen haben wir bereits Unterschriften gesammelt, um auf die gefährliche Situation für unsere Kinder aufmerksam zu machen“, sagt Julia Vollmer. „An der Bushaltestelle gegenüber der Einfahrt zum Baugebiet steht täglich eine Vielzahl an Kindern, die auf dem Hin- oder Rückweg zum Kindergarten oder zur Schule die Straße überqueren müssen. Dafür stehen sie oft minutenlang an der Straße, um eine passende Lücke zu erwischen.“

Ein Bild aus dem Jahr 2020: An der Ortsdurchfahrt kommen die Lkw den Kindern gefährlich nahe. Foto: Ute Tolksdorf

Grundschulkinder müssten von ihren Eltern begleitet werden, da die Unfallgefahr einfach zu hoch ist. „Und dabei fordern die Schulen, dass Kinder zur Selbstständigkeit bei der Schulwegbewältigung erzogen werden sollen…“, ärgert sich die Mutter. Die zuständigen Behörden würden abwechselnd auf die jeweilige Zuständigkeit des anderen, oder auf zu geringe Querungszahlen verweisen.

„Wir möchten doch nur, dass unsere Kinder eigenständig und sicher ihren Schulweg bestreiten können“, ergänzt Lee Ackerman als Anwohner. „Es kann doch nicht sein, dass wir mehr als dreieinhalb Jahre für so eine Selbstverständlichkeit kämpfen müssen!“

Sicherheits-Problem ist den Behörden lange bekannt

Ratsmitglied Jostes weist darauf hin, dass das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept der Stadt Meschede (IKEK) bereits in 2017 fehlende Querungsmöglichkeiten in Olpe bemängelt hatte. Das Problem sei den Behörden also schon seit längerem bekannt. Die Olper fragen sich daher, ob denn erst etwas passieren muss, bevor hier gehandelt wird.

