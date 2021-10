Open Air in Meschede: Die Bilanz nach sechs Konzerten

Meschede. Nach sechs Open-Air-Konzerten auf dem Stiftsplatz in Meschede gibt es nun die Schlussbilanz. Und einen Ausblick auf 2022.

Nach der coronabedingten Komplettabsage im vergangenen Jahr, war die Freude in diesem Jahr umso größer, als die Ankündigung die Runde machte, dass das beliebte Open Air auf dem Stiftsplatz in Meschede wieder stattfinden wird. Und das spiegelte sich in den Besucherzahlen wider. André Wiese hatte die Mittwochskonzerte ganz bewusst auf freitags verschoben, damit auch außerhalb der Ferienzeit jeder teilnehmen konnte, der Lust auf Livemusik hatte.

Ein Konzept, das aufging: Trotz erforderlicher Online-Anmeldung und Einlasskontrollen, um die Einhaltung der 3G-Regel zu überprüfen, waren alle sechs Konzerte mit jeweils hunderten von Besuchern bestens besucht. „Ohne all die Sponsoren, die uns unterstützt haben, wäre die Organisation der Events natürlich nicht möglich gewesen“, betonte Wiese beim letzten Open Air am Freitag und sprach allelen Unterstützern seinen Dank aus.

Auch die Verlegung in den Herbst habe sich nicht als Fehler erwiesen. „Wir haben mit dem Wetter wirklich Glück gehabt. Es hat nur bei einem Konzert geregnet“, freute sich Wiese. „Im Sommer hätte das vermutlich ganz anders ausgesehen“. Geregnet hatte es nur beim zweiten Event der Reihe, als die Familie Hossa auf der Bühne stand. Der Stimmung hatte auch der Regen allerdings keinen Abbruch getan.

Hoffnungen für 2022

Am 3. September war die Eventreihe von der Band „Decoy“ eröffnet worden. Der Zaun um den Platz war im ersten Moment zwar etwas ungewohnt, aber die Fans ließen sich dadurch nicht vom Feiern abhalten. Den Abschluss des Konzertherbstes machte am Freitag die Band „We rock Queen“ mit exzellent gecoverten Songs der legendären Band. 1100 Gäste waren vor die Bühne gekommen und feierten bis spät am Abend. Nur das beliebte Feuerwerk musste wegen Corona leider entfallen. „Jetzt hoffen wir, dass wir 2022 wieder ohne Beschränkungen, Zaun und Einlasskontrolle feiern können“, so André Wiese.