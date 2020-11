Opfer von Raub, Mord und Vergewaltigung unterstützt

45 Jahre war Franz Drinhaus ehrenamtlich tätig. Jetzt gab er aus Altersgründen seine Tätigkeiten schweren Herzens auf. „Mir selbst ist damals etwas Unrechtes widerfahren. Als das dazu geführte Verfahren vor Gericht eingestellt wurde, begann ich mich für die Opferhilfe zu interessieren“, erzählt Franz Drinhaus. Daraus wurde ein 30-jähriges Engagement beim Weißen Ring, ein Verein, der von Eduard Zimmermann („Aktenzeichen XY ungelöst“) ins Leben gerufen worden war und Opfern von Straftaten hilft und sie unterstützt.

Oft nachts wach gelegen

Achteinhalb Jahre lang hat Drinhaus die Außenstelle für den gesamten Hochsauerlandkreis geleitet und die Opferarbeit für unzählige Kriminalitätsopfer bearbeitet und ihnen geholfen, wieder ins Leben zurückzufinden. Die Liste der Straftaten ging dabei vom Handtaschenraub über Missbrauchsfälle bis zum Mord. „Das war nicht immer einfach. Oftmals habe ich nachts wach gelegen, weil mir die Geschichten so nahe gegangen sind. Mit das Schlimmste war die Vergewaltigung eines Kindes hier bei uns in der Gegend. Ohne die Hilfe meiner Frau, die mir immer zur Seite gestanden hat, hätte ich das gar nicht bewältigen können.“ Es sei sogar mehrfach vorgekommen, dass er von den Tätern angezeigt worden sei, weil er Opferwissen an die Öffentlichkeit gebracht habe und der Täter deshalb Schmerzensgeld verlangte. Die Verfahren wurden jedoch immer eingestellt.

Für seien Einsatz erhielt Drinhaus 2006 den Anerkennungspreis für das Ehrenamt des Hochsauerlandkreises aus der Hand von Landrat Dr. Karl Schneider verliehen. Nachdem Franz Drinhaus die Leitung der Außenstelle aus Gesundheitsgründen in die Hände von Clemens Wiese übergeben hatte, kam für ihn jedoch Untätigkeit nicht in Frage. Am 24. Januar 2005 gründete er zusammen mit Ehefrau Monika die Senioren-Hilfe Meschede. Für den Verein wurde 2010 die Gemeinnützigkeit beantragt. Seit der Gründung liegt ihm und den inzwischen 25 Mitarbeitern das Wohl der Menschen am Herzen, die mit zunehmendem Alter die Gestaltung des Tagesablaufes nicht mehr alleine bewältigen können. Die Senioren-Hilfe organisiert dann beispielsweise Fahrten zum Einkauf oder zum Arzt, bietet Unterstützung im Haushalt oder übernimmt stundenweise Betreuung.

Tagen mehr Leben geben

„Meine Frau und ich hatten immer den Leitspruch: Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zu geben.“ Bürgermeister Christoph Weber würdigte diesen Einsatz im Jahre 2019 mit der Ehrenmedaille der Stadt Meschede. Geärgert habe sich Drinhaus, dass kleine Geschenke, die man in den Jahren gemacht hat, beim Finanzamt zu Buche schlugen. „Da mussten wir dann tatsächlich noch für bezahlen.“ Nach all den vielen Jahren der Hilfe für andere hat sich Franz Drinhaus nun nicht mehr zur Wiederwahl für den Vorsitz des Vereins gestellt. „Ich schaue mit Zufriedenheit zurück. Ich bin jetzt 79 Jahre alt, und die Tätigkeit belastet mich doch zu sehr. Jetzt möchte ich aber gerne noch ein bisschen Urlaub machen und mich um meine Enkel kümmern.“