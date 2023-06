Ortsumgehung Bad Fredeburg: Wichtiger Schritt angekündigt

Bad Fredeburg. Die Fertigstellung der Ortsumgehung L776 Bad Fredeburg rückt näher. Die Baubehörde kündigt einen wichtigen Schritt an.

Die Fertigstellung der Ortsumgehung L776 Bad Fredeburg rückt mit großen Schritten näher. Ab Montag (19. Juni) wird die Anschlussstelle zur B511 wieder für den Verkehr freigegeben. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau ist aktuell die Hälfte der neuen Ortsumgehung bereits mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen. Parallel dazu erfolgen derzeit die Arbeiten zur Markierung, Beschilderung und der Einbau der Schutzeinrichtungen an der neuen Strecke.

Sperrung ab Sommerferien

Zum Start der Sommerferien wird die L776 noch einmal voll gesperrt. Dann wird das das Zwischenstück von etwa 500 Metern zwischen der bereits ausgebauten Strecke und der neuen Ortsumgehung von Bad Fredeburg (Hotel Kleins Wiese) im Vollausbau saniert. Umgeleitet wird der Verkehr für die Zeitdauer der Arbeiten über die B511 und die B55 nach Bremke sowie über die L776 Westernbödefeld und die L740 Remblinghausen.

Während des Vollausbaus werden abschließend die noch offenen 600 Meter der neuen L776 mitasphaltiert. Nach den Sommerferien können dann die Restarbeiten an der neuen Ortsumgehung (Markierung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen) fertiggestellt werden. Damit am Ende der Sommerferien der Verkehr an dem Abschnitt wieder rollen kann, wird die neue Ortsumgehung durch ein Provisorium an die vorhandene L776 angebunden.

