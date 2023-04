Oster-Freizeittipps für den HSK: Von DJ-Party bis Eiersuche

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für das Hochsauerland rund um das kommende Wochenende, präsentiert von Nina Kownacki.

Osterfeuer, Osterkonzerte, Ostereiersuchen und vieles mehr gibt es an diesem Wochenende im Angebot. Genug Möglichkeiten, um mit der Familie eine schöne Zeit zu verbringen, aber auch mit Freunden zu feiern oder etwas neues auszuprobieren. Hier sind meine Tipps für den Hochsauerlandkreis, rundum Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki gibt die Freizeittipps für Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Foto: Archiv

Dieses Jahr dürfen wir wieder das Osterfeuer normal genießen. Es ist nicht nur eine schöne Tradition, bei der sich Gemeinschaften rund um das Feuer versammeln und das ein oder andere Bier trinken, sondern es hat auch eine Bedeutung. Ab dem 11. Jahrhundert steht es im Christentum für das Leben und die Auferstehung von Christus.

Doch bereits heidnische Völker begrüßten den Frühling und das Erwachen der Natur. Am Samstag oder am Sonntag finden dazu verschiedene Osterfeuer, bestimmt auch in eurem Ort statt. „Osterfeuer“, zum Beispiel: Sonntag, 9. März: Nordenau von 19.00 bis 21.30 Uhr, Cobbenrode ab 20 Uhr. Weitere Termine sind in eurem Ort zu finden.

Viel Spaß für wenig Geld

Am 8. April spielt die Band „Mars“ im Campus. Mit alten und neuen Rock- und Popsongs machen sie sich musikalisch auf den Weg durch die letzten Jahrzehnte. Songs von Dire Straits, Eric Clapton, Amy Winehouse, Amy MC Donald, aber auch deutsche oder spanische Lieder finden sich im Repertoire. „Rock und Pop im Campus mit der Musikband MARS“, Samstag, 8. März, ab 19.30 Uhr, Bürgertreff Campus, Kolpingstraße 20, 59872 Meschede, Eintritt frei, www.mescheder-buergertreff.de

Im Rampenlicht

Falls ihr doch Lust habt, zwischen den Feiertagen zu feiern: Ostersonntag wird im Alten Sägewerk aufgelegt. DJ Marc Kiss steht wieder hinter dem DJ-Pult und spielt euch verschiedene Tracks. So könnt ihr den Abend entspannt in der Eventlocation mit Sägewerk-Charme mit euren Freunden genießen und abtanzen.„Bunny Party“, Sonntag, 9. März, ab 20 Uhr, Altes Sägewerk Schmallenberg, Eintritt: 10 Euro, ab 18 Jahren, www.saegewerk.party

Für die Kleinen

Ja, wo verstecken sich denn die bunten Eier? Auf geht es zur Ostereiersuche in Schmallenberg. Für alle Kinder ab 2 Jahren kommt der Osterhase nach Schmallenberg und versteckt Osternester auf einer Strecke von circa drei Kilometern. Die Ostereiersuche erfolgt zu festen gebuchten Uhrzeiten zwischen 10 und 16 Uhr immer im Abstand von zehn Minuten. So könnt ihr euch entspannt auf die Suche machen. „Ostereiersuche in und um Schmallenberg“, Sonntag, 9. März, 10 bis 16 Uhr, Start: Paul-Falke-Platz 6, 57392 Schmallenberg, Teilnahme kostenfrei, Anmeldung unter Jennifer Müller unter 0151-40081414 oder mueller@schmallenberg.info

Mal was anderes

Hier könnt ihr das Bogenschießen unter fachkundiger Anleitung ausprobieren. Die Sportart erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In dem etwa dreistündigen Kurs lernt ihr die Grundkenntnisse des Bogenschießens und den Umgang mit Pfeil und Bogen .„Faszination Bogenschießen“, u. a. Freitag, 7. März, 14 bis 17 Uhr, Gasthof Braun, Ohlenbach 6, 57392 Schmallenberg, Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen, ab 14 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen, Preis regulär: 25 Euro, mit Anmeldung: www.schmallenberger-sauerland.de

