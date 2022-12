Ostwig: Polizei sucht Eigentümer eines beschädigten Autos

Nach einem Unfall in Ostwig sucht die Polizei den Eigentümer eines beschädigten Autos.

Ostwig. Nach einem Unfall in Ostwig sucht die Polizei in Meschede den Eigentümer eines Autos. Sein Wagen ist beschädigt worden.

Bei einem Unfall in Ostwig ist am Freitag, 9. Dezember, zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr ein geparktes Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der Wagen an der Hauptstraße gegenüber einer Bäckerei. Der Unfallverursacher habe im Vorbeifahren mit seinem Auto die linke Fahrzeugseite des geparkten Wagens touchiert.

Er sei zunächst weitergefahren, um später zur Unfallstelle zurückzukehren. Der angefahrene Pkw war aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des beschädigten Autos.

Hinweise richten an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

