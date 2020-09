Polizei sucht Zeugen nach mysteriösem Vorfall in Ostwig

Ostwig. Nach einem mysteriösen Vorfall in der Nacht in Ostwig, bittet die Polizei um Hilfe. Sie sucht zwei Männer.

Zeugen haben am Dienstagmorgen in Ostwig die Polizei alarmiert. Hintergrund waren zwei Männer, die sich an geparkten Autos zu schaffen gemacht hatten. Zwischen 0.40 Uhr und 0.50 Uhr waren laut Polizei zwei Autos in der Straße geöffnet worden.

Zwei Männer seien in die Fahrzeuge eingestiegen. Einer trug eine graue Jogginghose. Der andere trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Base-Cap. Nachdem die Männer von den Zeugen angesprochen wurden, waren sie davon gelaufen.

An den unverschlossenen Autos konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Augenscheinlich wurde auch nichts entwendet. Was der Hintergrund des Falles ist, ist zurzeit unklar.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200 entgegen.