Ostwiger freuen sich auf ein ganz besonderes Schützenfest

Ostwig. In Ostwig steht das Schützenfest unmittelbar bevor. Und weil es in diesem Jahr ein besonderes Fest ist, geht es bereits am Freitag los.

Die Ostwiger Schützen feiern ihr 150-jähriges Bestehen. Das große Jubiläumsschützenfest steigt am kommenden Wochenende.





Wann wird gefeiert: von Freitag, 2. Juni, bis Montag, 5. Juni.





Wer regiert: Das Königspaar Steven und Sonja Stratmann sowie das Vizekönigspaar Philipp Valentin und Amelie Liese.





Was sind die Höhepunkte: Der erste spannende Höhepunkt steht bereits am Freitag an. Nach dem Antreten um 17 Uhr wird ab 17.30 Uhr ein neuer Kaiser ermittelt. Im Anschluss an die Proklamation wird es ein gemütliches Beisammensein im Kleinen Saal geben. Der Samstag startet um 15 Uhr mit der Festansage durch den Spielmannszug Suttrop, bevor die Schützen um 15.30 Uhr zum Festzug antreten. Um 17.30 Uhr folgt das Festhochamt. Danach geht es zum Konzert in die Halle. Um 21 Uhr folgt der Große Zapfenstreich und um 21.30 Uhr schließlich der große Festball.

Großer Jubiläumsfestzug am Sonntag

Am Sonntag treten die Schützen bereits um 9.30 Uhr an der Kirche an. Nach Totenehrung und Kranzniederlegung geht es zur Schützenhalle. Dort stehen die Jubilarehrungen, der Frühschoppen und ein Konzert an. Ab 13.30 Uhr empfangen die Ostwiger dann die auswärtigen Vereine und Musikkapellen an der Schützenhalle zum großen Jubiläumsfestzug, der sich um 14 Uhr in Bewegung setzen wird. Nach dem Gemeinschaftskonzert folgt in der Halle um 17.30 Uhr der Kindertanz, um 19 Uhr der Königstanz aller anwesenden Königs- und Vizekönigspaare und anschließend Unterhaltungs- und Tanzmusik. Um 21 Uhr startet dann der Festball mit dem Königstanz der Ostwiger Majestäten.

Spannend wird es dann noch einmal am Montag: Nach dem Schützenfrühstück um 9 Uhr im Antoniuskeller, geht es zum Vogelschießen, das um 10.15 Uhr beginnt. Die weitere Festfolge wird durch den Hauptmann bekannt gegeben.

Was sind die Besonderheiten: Jubiläumskönig 25 Jahre Paul Theo Sommer, Jubelkönig 40 Jahre Franz Bültmann, Jubelkönig 50 Jahre Walfried Ramspott (†), Jubiläumsvizekönig 25 Jahre Michael Humpert, Jubiläumsvizekönig 40 Jahre Ralf Hömberg, Jubiläumsvizekönig 50 Jahre Paul Schanz (†).

