Party pur bei Meschede: Vatertag im „Jüppkenpark“ in Berge

Berge. Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender: In Berge bei Meschede findet wieder das Jüppkenfest statt. So sieht das Programm aus.

Vatertag im Berger „Jüppkenpark“ ist immer ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Clubs, Stammtische, Wander- und Fahrradgruppen sowie Vereine und auch vieler Familien und „Einzelgänger“ aus der heimischen Region und darüber hinaus. Für sie ist ein Besuch dieses „Party-Pur-Gipfels“ im Wennetal bei Meschede mittlerweile schon Tradition und mit ein Höhepunkt, den man sich nicht entgehen lassen darf.

Geheimtipp an Himmelfahrt

Am unmittelbar an der Sauerland-Radring-Henneseeschleife gelegenen „Jüppkenpark“ sind auch Fahrradgruppen willkommen. Der „Jüppkenpark“ in Berge ist am Donnerstag 18. Mai, zu Christi Himmelfahrt wieder der Geheimtipp. Der örtliche Verkehrs- und Dorfverschönerungsverein lädt ab 10.30 Uhr zum traditionellen und mittlerweile „47. Jüppkenfest“ ein, das in bekannter Weise bei freiem Eintritt und Super-Unterhaltung gefeiert wird. Zahlreiche Clubs haben ihren Besuch schon im Vorfeld wieder angekündigt, um nach gemeinsamer Wander- oder Radtour diesen Klassiker wieder mitzufeiern.

Empfangen werden die Väter oder auch „Nochnichtväter“ – selbstverständlich auch die Mütter und Freundinnen – zur Frühschoppenzeit. Ab Mittag sorgt die weit über die Grenzen des Sauerlandes hinaus bekannte Live-Formation „Herb“ für ausgelassene Party-Stimmung. Zahlreiche Verpflegungsstände bieten Gewähr, dass das leibliche Wohl zu fairen Preisen nicht zu kurz kommt.

Festzelt bei schlechtem Wetter

Auch die Kinder haben ihr Programm. Viele Spielgeräte auf dem „Jüppkenspielplatz“ bieten reichlich Abwechslung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Bei schlechter Witterung bietet ein großes Festzelt genügend Platz. Die Straße „Zum Feisberg“ ist am Festtag gesperrt.

