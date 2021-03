Pfadfinder aus Wenholthausen starten Ostereier-Aktion

Die Ostereier-Aktion der Pfadfinder aus Wenholthausen findet in diesem Jahr mit Corona-Alternativen statt. Auf die buntgefärbten Eier muss also niemand verzichten.

Wenholthausen. Weil die buntgefärbten Ostereier in diesem Jahr nicht direkt an den Haustüren verkauft werden dürfen, gibt es kreative Corona-Alternativen.

Zu Ostern 2021 wird durch Corona auch diesmal wieder vieles anders sein. Das gilt auch für die Ostereieraktion der Wenholthauser Pfadfinder. Verzichten werden sie auf diese im Ort äußerst beliebte Tradition allerdings nicht. Ganz im Gegenteil, sie haben einen originellen Weg gefunden, die bunten Eier auch diesmal wieder unters Volk zu bringen - um so die Pfadi-Kasse aufzubessern. Diesmal wird es keine Teams von Pfadfindern geben, die am Karfreitag bei Wind und Wetter wie gewohnt mit ihren Bollerwagen in den Straßen des Dorfes unterwegs sind, um die buntgefärbten Ostereier direkt an den Haustüren zum Kauf anzubieten. Im ersten Coronajahr 2020 lief die Aktion nur auf Sparflamme, diesmal wollen sich die Pfadis aber gegen die Pandemie stemmen und trotz allem ihren gewohnten Service anbieten – nur in anderer Form.

Der Corona-Pandemie geschuldet wird die diesjährige Eieraktion völlig kontaktlos ablaufen, dazu ohne Beteiligung der Kinder und Jugendlichen. Stattdessen setzen die Pfadfinder in diesem Jahr vollständig auf das System der Vorbestellung. Unter der Nummer 0175-9413036 können Interessierte ihre Bestellung telefonisch, per WhatsApp oder per SMS bei Elisabeth Bause abgeben. Auch über eine Mail an elisabeth.bause@t-online.de ist das möglich. Die vorbestellte Stückzahl wird dann am Karfreitag nach Hause geliefert. Die Pfadfinder wären dankbar, wenn für die Bezahlung möglichst ebenfalls der kontaktlose Weg der Überweisung genutzt würde - auf das Konto DPSG Wenholthausen, DE31 4006 9266 0070 4489 00, bei der Volksbank Reiste-Eslohe).

„Jeden Tag eine gute Tat“

Frei nach dem Pfadfinder-Leitspruch „Jeden Tag eine gute Tat“ unterstützen die Pfadfinder dabei nicht nur wieder tatkräftig den Osterhasen, sondern sorgen mit ihrem Arbeitseinsatz auch für die finanzielle Absicherung ihrer Jugendarbeit.

Derweil stehen die Pfadfinder in den Startlöchern, um bei Lockerung der Corona-Einschränkungen endlich wieder die normale Gruppenarbeit aufzunehmen. Vor allem sollen bei diesem Neustart wieder Wölflings- bzw. Jungpfadfindergruppen für Kinder ab sechs Jahren neu gebildet werden. Der Reinerlös der Aktion soll dabei den finanziellen Start dieser Gruppen absichern und kommt somit direkt der örtlichen Jugendarbeit zu Gute.

Die bunt gefärbten Eier werden seit Jahrzehnten vom Legehennenbetrieb der Familie Plassmann in Hellefeld geliefert. Sie stammen also direkt aus der Region. Über die Haltung der Tiere und über die Qualität der Eier haben sich die Pfadis vor einiger Zeit bei einer Führung durch den Betrieb informiert.

Premiere für Kurzentschlossene

Um auch Kurzentschlossenen die Gelegenheit zu geben, an die gewohnten Ostereier zu kommen, haben sich die Pfadfinder eine weitere besondere Aktion einfallen lassen. Nach Rücksprache mit der Gemeinde bieten sie am Karfreitag zwischen 10 und 12 Uhr vormittags einen Drive-in-Verkauf auf dem Wenneplatz an. Hier kommen nicht nur Autofahrer zum Zuge, sondern auch Radfahrer und Fußgänger können hier sozusagen in letzter Minute noch an gefärbte Ostereier kommen - in einer kontaktfreien und damit Corona-sicheren Art, versteht sich. Die Pfadfinder möchten damit auch diejenigen erreichen, die nicht zum Bestelltelefon greifen wollen und denen eine Überweisung zu umständlich ist.