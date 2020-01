Bei einem Besuch in der Pfarrkirche Lenne: Der Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg mit Bürgermeister Bernhard Halbe und Mitgliedern des Kirchenvorstands

Lenne. Heimischer Bundestagsabgeordnete setzte sich für eine Förderung durch den Bund ein: Die Restaurierungsarbeiten stehen jetzt vor dem Abschluss.

Pfarrkirche in Lenne wird für 245.000 Euro restauriert

Bei einem Besuch in der St. Vincentius Pfarrkirche in Lenne machte sich vor kurzer Zeit der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg gemeinsam mit Schmallenbergs Bürgermeister Bernhard Halbe und zahlreichen Mitgliedern des Kirchenvorstands ein Bild von den laufenden Restaurierungsarbeiten. In der Kirche werden die romanischen Kirchenmalereien aus dem 13. Jahrhundert, sowie die Ausstattung der Kirche aufwendig restauriert.

Arbeiten sollen abgeschlossen werden

Von den Gesamtkosten in Höhe von 245.000 Euro hatte der Bund insgesamt rund 60.000 Euro im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms des Bundes übernommen.

Patrick Sensburg hatte sich persönlich bei Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters für die Förderung der St. Vincentius Kirche durch den Bund eingesetzt. Die Arbeiten sollen mit Beginn des neuen Jahres abgeschlossen werden.

Beeindruckende Kirchen im Kreis

„Der Besuch in der St. Vincentius Kirche Lenne zeigt einmal mehr, welch beeindruckende Kirchen wir im Hochsauerlandkreis haben. Ich bin froh, dass der Bund mit seinem Denkmalschutz-Sonderprogramm den Erhalt dieser Baudenkmäler unterstützt. Das Geld ist in Schmallenbgerg-Lenne gut angelegt“, so der heimische Bundestagsabgeordnete Sensburg zum Abschluss des Besuchs.