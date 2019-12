Meschede. Die Pflege im Alter macht vielen Menschen Sorgen. Was passiert mit meinem Haus? Was müssen meine Kinder zahlen? Wir haben nachgeforscht.

Pflege in Meschede: „Da ist viel Halbwissen im Umlauf“

Das wird teuer: Wenn die Eltern oder der Ehepartner ins Heim müssen, dann fürchten viele Angehörige um ihre finanzielle Existenz. „So schlimm ist das gar nicht“, beruhigt Regine Clement. Sie ist beim Kreis zuständig für die WTG-Aufsicht (Wohn- und Teilhabegesetz), die frühere Heimaufsicht. Die Redaktion hat mit ihr einen Blick auf Kosten und Qualität der Pflege in Meschede geworfen. „Da ist ganz viel Halbwissen im Umlauf.“

Regine Clement Leiterin WTG-Behörde des HSK Foto: HSK / WP

Auf was, raten Sie, sollte man achten, wenn man ein Seniorenheim sucht?

Regine Clement: Das Problem ist, dass man meist kurzfristig nach einem Platz suchen muss. Aber wer sich wirklich Zeit nehmen kann, sollte sich Heime von innen ansehen.

Die meisten bieten Tage der offenen Tür, Nachbarschaftsfeste oder Konzerte an. Besuchen Sie diese und machen Sie sich ein Bild von der Atmosphäre dort. Die bauliche Qualität und die Pflege wird von uns regelmäßig überprüft und sollte überall gleich sein, aber die Atmosphäre ist schon unterschiedlich.

Auf was sollte man konkret achten?

Sind die Menschen in ihren Zimmern oder findet Gemeinschaft statt? Wirkt das Zusammenleben lebendig? Alle Heime bieten ein Probewohnen im Rahmen der Kurzzeitpflege an. Das sollte man nutzen, muss ich aber möglichst früh anmelden. Und auch da lohnt sich ein Preisvergleich.

Viele Menschen treibt die Angst vor der Verarmung durch die hohen Pflegekosten um.

Da ist wirklich viel Halbwissen im Umlauf. Natürlich ist Pflege und erst recht ein Heimplatz teuer. Aber es gibt auch finanzielle Hilfen. Solange der Ehepartner noch im gemeinsamen Haus wohnt, ist dieses grundsätzlich geschützt. Bin ich mittellos, kann ich einen Antrag auf Sozialhilfe stellen.

Auch die Kinder werden nicht über Gebühr belastet. Zum neuen Jahr ist das neue Angehörigen-Entlastungsgesetz geplant. Es legt die Freigrenzen bei 100.000 Euro Jahresgehalt fest. Und ich denke, wenn jemand darüber verdient, dürfte es kein Problem sein, auch seine alten Eltern unterstützen.

Gibt es weitere finanzielle Hilfen?

Das Wichtigste ist, rechtzeitig eine Pflegeversicherung abzuschließen. Und wenn es eng wird, sollte der erste Weg dorthin führen. Auch wenn vielleicht ein halbes Jahr zuvor noch ein Pflegegrad abgelehnt wurde, lohnt ein erneuter Antrag. Dazu kommt in NRW das „Pflegewohngeld“.

Das kann ebenfalls beim Sozialamt beantragt werden und ist ein Zuschuss zu den Unterbringungskosten, ist aber keine Sozialhilfe und damit einkommensunabhängig. Den Antrag stellt in der Regel die Einrichtung für den Bewohner. Wer bedürftig ist, kann auch Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes beim Sozialamt beantragen oder - wenn man ins Heim muss - Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.

Der Staat zahlt dann die Differenz zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung, dem eigenen Einkommen (z.B. Rente) und den Heimkosten. Aber bevor die Allgemeinheit einspringt, muss ich fairerweise mein eigenes Einkommen und Vermögen einsetzen: z.B. das Haus, die Mieteinnahmen, die Sparverträge.

Pflege und Betreuung jetzt schon fürs Alter zu planen, ist nur schwer möglich, haben Sie Tipps, was jeder für eine gute Vorsorge beachten sollte?

Pflege, egal ob stationär oder daheim, kostet. Wer zum Beispiel als Selbstständiger bewusst auf die Pflegeversicherung verzichtet hat, darf sich hinterher nicht wundern, wenn ihm diese Leistung nicht zusteht. Darum sollte man sich frühzeitig kümmern und seinen Versicherungsschutz überprüfen. Besonders wichtig finde ich es, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung abzuschließen und mit den Angehörigen darüber zu reden. Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte! Diese helfen, dass man später möglichst lange im gewohnten Umfeld bleiben kann. Und als kleiner finanzieller Tipp: Jeder kann einen Bestattungsvorsorgevertrag abschließen. Bis zu 5000 Euro sind dann pro Person für die Beerdigung festgelegt.

>>>> INFO: Alternativen Betreuungs- und Pflegeformen zu den Seniorenheimen in Meschede:

Awo, Blickpunkt, St.-Elisabeth-Heim und Haus Schamoni der Caritas bieten ein Service-Wohnen an, früher nannte man das Betreutes Wohnen, in dem man selbstständig in einer eigenen Wohnung lebt und Angebote wie einen Menüservice oder Pflegeleistungen dazubuchen kann. Blickpunkt und Elisabeth-Heim geben an, dass ein Wechsel in die stationäre Pflege von dort problemlos möglich ist. Das Salzmann-Haus plant ein Service-Wohnen für das Jahr 2020.

Daneben gibt es die Tagespflege im Salzmann-Haus und im Haus Schamoni mit jeweils zwölf Plätzen. Man kann das mit einer Kita für Senioren vergleichen. Die Senioren werden abgeholt und gebracht, schlafen aber abends zu Hause. Das entlastet vor allem die pflegenden Angehörigen und die Senioren erhalten eine Tagesstruktur und haben soziale Kontakte.

Eine selbstverantwortete Alten-WG gibt es im Haus Brüggemann in Freienohl mit 22 Plätzen. Diese wird nicht durch die WTG-Aufsicht geprüft. Bedenken sollte man: Nur wer schon als junger Mensch gern in einer WG oder Großfamilie gelebt hat, für den ist das auch im Alter die richtige Wohnform.

Wer zu Hause wohnen bleiben möchte, kann das, indem er Betreuungs- und Pflegeleistungen bucht. Dabei unterstützt der das Beratungsangebot des Hochsauerlandkreises „ambulant vor stationär“ kostenlos und neutral, vom Badumbau bis zum Essensdienst. Die Kreismitarbeiterin Anne Rickert, 0291-941224, kommt dafür auch bei Bedarf nach Hause.