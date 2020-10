Blaulicht Pick-Up brennt in Bödefeld: Nächtlicher Feuerwehreinsatz

Bödefeld. Die Feuerwehr aus Bödefeld und Schmallenberg löschten in der Nacht einen brennenden Pkw. Eile war geboten, das Feuer drohte überzugreifen.

In der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag, 29. Oktober, wurde die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg zu einem brennenden Pkw in der Freiheitsstraße in Bödefeld alarmiert. Aufgrund des Notrufs war bekannt, dass sich das Fahrzeug auf einem Pkw-Anhänger befand.

Wegen der Örtlichkeiten bestand eine erhebliche Gefahr der Brandausweitung. Die bereits nach wenigen Minuten eingetroffene Löschgruppe Bödefeld nahm zur Brandbekämpfung ein C-Rohr vor und löschte den brennenden Pick-Up mit Wasser ab.

Mittelschaum eingesetzt

Nach kürzester Zeit war der Brand unter Kontrolle. Anschließend wurde zur Verhinderung einer Rückzündung das Fahrzeug mit Mittelschaum eingeschäumt. Zwar wurde der Pkw durch den Brand stark beschädigt.

Durch das schnelle Eingreifen gelang es aber der Feuerwehr, eine Ausweitung auf das Zugfahrzeug und sogar den Anhänger zu verhindern, so dass der Schaden auf den Pkw begrenzt blieb.

Wäre das Feuer nicht so schnell gemeldet und bekämpft worden, wären erheblich höhere Schäden wahrscheinlich gewesen. Wegen der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.