Stadt und Polizei sperren am Wochenende wieder die Pisten und Rodelhänge im Schmallenberger Stadtgebiet.

Corona-Lockdown Pisten und Rodelhänge in Schmallenberg wieder abgesperrt

Schmallenberg. Wie schon an den vergangenen Wochenenden sprechen Polizei und Ordnungsamt ein Betretungsverbot aus.

Aufgrund der guten Wintersportmöglichkeiten im Schmallenberger Sauerland ist in den letzten Wochen ein erhebliches Anwachsen der Besuche durch Tagestouristen in der Ferienregion Schmallenberger Sauerland festzustellen. Auf Grund der Vielzahl der Tagestouristen, insbesondere an Wochenenden, ist es wiederholt zu Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung gekommen; zudem entstanden weitere Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, teilt das städtische Ordnungsamt mit.

Aufgrund der Wettervoraussagen – für das Wochenende sind wieder Minustemperaturen angekündigt – wird Wintersport insbesondere in den Höhenlagen des Schmallenberger Sauerlandes voraussichtlich möglich sein. Um das Infektionsrisiko in Verbindung mit der Corona-Pandemie weitestgehend zu minimieren, wird auch für das kommende Wochenende Samstag/Sonntag, 30./31. Januar 2021, sofern die Schneelagen Wintersport ermöglichen, für die öffentlichen und im Privateigentumstehenden öffentlich zugänglichen Ski- und Rodelhänge und sonstigen Ski-Freizeitanlagenein generelles Betretungs- und Nutzungsverbot verfügt.

Bitte nicht anzureisen

Deshalb die Bitte der Stadt Schmallenberg: „Reisen Sie nicht für einen Tagesausflug, insbesondere zum Rodeln oder Skifahren nach Schmallenberg, sondern halten Sie sich bitte in der aktuellen Lage an den Grundsatz #stayathome und bleiben Sie Zuhause oder in Ihren Regionen.“