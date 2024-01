Die Polizei war im Einsatz: Ein Fußgänger wurde in Schmallenberg von einem Pkw erfasst.

Polizei Pkw-Fahrer (85) erfasst Fußgänger in Schmallenberg

Schmallenberg Die Polizei lässt offen, ob er Mann den Fußgänger übersehen hatte oder was die Ursache war: In Schmallenberg wurde ein 21-Jähriger verletzt.

Ein Fußgänger ist in Schmallenberg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Am Samstag gegen 14.05 Uhr fuhr ein 85-jähriger Mann aus Schmallenberg mit seinem Pkw auf der Wormbacher Straße aus Richtung Werper Straße kommend in Richtung des Kreisverkehrs.

Nach Durchquerung verließ er diesen in Richtung der Oststraße. Dort erfasste er einen 21-jährigen Mann aus Schmallenberg, der die Oststraße auf dem dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Hierbei zog sich der Fußgänger Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

