Wintereinbruch im HSK - Pkw rutscht in einen Graben

Meschede Fünf Verkehrsunfälle: Die Bilanz zum Wintereinbruch im HSK. Allerdings zeigt sich: Die Sauerländer beherrschen das Wetter.

Wintereinbruch im Hochsauerlandkreis: Seit Donnerstagabend fallen weiße Flocken bis in die tieferen Lagen, eine Schneedecke hat sich gebildet. Eine Folge: erste Verkehrsbehinderungen.

Mit Einsetzen der Schneefälle am Donnerstag registrierte die Polizei erste Verkehrsunfälle. Die Bilanz am Freitag nach dem Berufsverkehr zeigt aber vergleichsweise wenige Einsätze: Fünf Verkehrsunfälle im gesamten Kreisgebiet, darunter nur einer Vorfall mit einer Schwerverletzten.

Schwer verletzt

Die 35-jährige Autofahrerin war gegen 5.20 Uhr auf der Bundesstraße 516 von Brilon in Richtung Rüthen unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Frau auf der

schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor und von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich mehrfach. Der Rettungsdienst brachte die Frau aus Brilon in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße einseitig gesperrt.

Im heimischen Raum blieb es bei Blechschäden. Gegen 4.30 Uhr war ein Pkw zwischen Herhagen und Remblinghausen vor ein Brückengeländer geraten. Gegen 8.50 Uhr rutschte bei Wormbach ein Auto in den Graben. Ansonsten lief der Verkehr der Witterung angepasst. Polizei-Pressesprecher Holger Glaremin: "Für die Sauerländer kommt der Winter ja nicht überraschend."

Auswirkungen auf Tagestouren

Wie sich die Schnee-Lage auf mögliche touristische Tagestouren auswirkt, kann die Behörde in Meschede noch nicht einschätzen. Derzeit ist alles denkbar: Dass der Appell befolgt wird, nicht ins Hochsauerland zu reifen. Dass sich die Menschen besser verteilen, weil überall Schnee liegt. Dass Ruhrgebietler mit Sommerreifen an der Anreise scheitern. Und dass wieder so ein Anreise-Chaos in Winterberg droht wie in den vergangenen Tagen.

Die Polizei setzte bereits am Freitagmittag einen Tweet ab: "Das letzte Wochenende nutzten viele Menschen, um in die Skigebiete zu kommen. Das Problem: Überfüllte Pisten, Menschenansammlungen und Verkehrschaos. Die Corona-SchVO wurde missachtet. Unser Appell: Bitte bleiben Sie zu Hause! Die Polizei wird verstärkt kontrollieren!"