Dieser Pkw war betroffen: Der Löschzug Freienohl rückte an.

Löschzug Pkw in Flammen: Feuerwehr in Freienohl alarmiert

Freienohl. Der Eigentümer verhinderte mit einem Feuerlöscher Schlimmeres: Ein Pkw stand in Freienohl plötzlich in Flammen.

Zu einem Pkw-Brand ist der Löschzug Freienohl am Dienstagnachmittag alarmiert worden. Gegen 16.10 Uhr hatte ein Wagen in der Straße Am Rotbusch plötzlich Feuer gefangen.

Der Eigentümer bekämpfte den Brand bereits vorab mit einem Pulverlöscher, bevor die Einsatzkräfte eintrafen, teilte die Feuerwehr mit. Der Löschzug war unter Leitung von Dennis Pingel im Einsatz. Auch die Polizei aus Meschede war vor Ort.

