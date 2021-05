Polizei Pkw nimmt Radler in Bad Fredeburg die Vorfahrt und flüchtet

Bad Fredeburg. In Bad Fredeburg verletzt sich ein Radfahrer, weil ein schwarzer Audi ihm die Vorfahrt nimmt. Der Fahrer wird gesucht.

Am Mittwoch hat sich eine Unfallflucht in Bad Fredeburg ereignet. Dabei wurde ein Radfahrer leicht verletzt, das meldet die Polizei in Schmallenberg.

Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 51-jähriger Schmallenberger mit seinem Fahrrad den Apentroper Weg in Richtung Schieferweg. Kurz vorm Erreichen der Einmündung zur Waldenburger Straße wurde er von einem schwarzen Audi überholt. Das Auto bog anschließend in die Waldenburger Straße ein.

Radfahrer bremst stark ab

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark ab und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich vom Unfallort.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974/96940 3811.

