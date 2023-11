Verkehrsunfall am Schederweg in Meschede: Die Feuerwehr musste ausrücken.

Pkw prallt in Meschede gegen Laterne - Feuerwehr alarmiert

Meschede In Meschede ist ein Pkw gegen eine Laterne geprallt. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert.

Am Schederweg in Meschede ist ein Pkw gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Unfall hatte sich am Dienstag gegen 19.50 Uhr ereignet. Anschließend liefen Kraftstoffe aus.

Deshalb wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Löschzug Meschede rückte aus und streute den Bereich ab. Auch die Polizei war vor Ort.

