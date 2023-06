Rauch steigt auf: Dieser Pkw stand in Berge im Stadtgebiet Meschede in Flammen.

Brandeinsatz Pkw steht in Berge komplett in Flammen - Feuerwehr alarmiert

Berge. Alarm für die Feuerwehren im Stadtgebiet Meschede: In Berge stand ein Pkw in Flammen - er brannte in voller Ausdehnung.

In voller Ausdehnung hat am Donnerstag ein Pkw in Flammen gestanden. Die Feuerwehr wurde um 5.50 Uhr alarmiert. Der Einsatzort: der Ortsausgang Berge Richtung Olpe.

Löschgruppen alarmiert

Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr gelöscht. Im Einsatz waren die Löschgruppen Berge und Visbeck sowie die Polizei Meschede.

>>> Lesen Sie auch: Wie Meschedes Einzelhandel auf die neuen Leerstände blickt <<<

Nach Einschätzung der Einsatzkräfte war ein technischer Defekt die Ursache.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland