Betreuung Platz im Kindergarten in Schmallenberg bekommen: Das ist neu

Schmallenberg. Vor allem für berufstätige Eltern ist es wichtig einen Kindergartenplatz für den Nachwuchs zu bekommen. Schmallenberg ändert Anmeldungsverfahren.

Das neue Kindergartenjahr startet zwar erst im August 2024. Aber für viele Familien steht schon jetzt die Suche nach einem Betreuungsplatz auf dem Programm. In Schmallenberg haben Eltern vom 13. bis zum 17. November die Möglichkeit, sich Kindergärten anzusehen und ihre Kinder anzumelden. Im Stadtgebiet stehen im kommenden Kindergartenjahr voraussichtlich 194 Plätze in 18 Einrichtungen zur Verfügung.

Neue Wege bei der Anmeldung

Einen Kita-Platz zu finden, ist vor allem für berufstätige Eltern wichtig. Bei der Anmeldung in einer der insgesamt zehn städtischen Einrichtungen geht die Stadt Schmallenberg neue Wege. Ab dem 1. November besteht erstmals die Möglichkeit, sein Kind über das Bürgerservice-Portal unter www.schmallenberg.de vormerken zu lassen. Unabhängig von der digitalen Abwicklung werden die Kita-Betreuungsplätze nach denselben Grundsätzen vergeben wie bisher.

„Das bedeutet nicht, dass die Schnellsten auf jeden Fall einen Platz sicher haben. Wir haben bestimmte Vergabekriterien, die wir berücksichtigen wie etwa die Ortsnähe oder die sogenannte Geschwisterkinderregelung“, erklärt Heike Silberg-Vollmers vom Jugendamt der Stadt. Alle Kindergärten bieten Besichtigungen an. Dabei können Eltern im direkten Gespräch klären, wie gut die Einrichtung zu den eigenen Wünschen passt.

Telefonisch Termin vereinbaren

Allerdings sollten sie vorher telefonisch einen Termin ausmachen. Die Stadt Schmallenberg weist ausdrücklich darauf hin, dass Eltern ihre Kinder nur in einem Kindergarten und nicht in mehreren Einrichtungen anmelden sollen. Sollte es mit dem Wunschkindergarten nicht klappen, können Eltern bei der Anmeldung einen Ausweichkindergarten mit angeben. Anmeldungen aus dem laufenden Jahr werden nicht übernommen.

Das Jugendamt der Stadt Schmallenberg hat noch einen wichtigen Hinweis für alle Eltern: „Es müssen alle Kinder angemeldet werden, die zum 1. August 2024 oder im Laufe des Kindergartenjahres aufgenommen werden sollen. Eine Anmeldung ist also auch dann notwendig, wenn ein Kind erst Anfang 2025 in den Kindergarten gehen soll, sagt Heike Silberg-Vollmers. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 muss die Anmeldung bis spätestens Freitag, 5. Januar 2024, vorliegen. Es werden Betreuungszeiten von 25, 35 und 45 Stunden in der Woche angeboten.

Die Anmeldezeiten der einzelnen Kindergärten vom 13. bis 17. November finden Sie in einer Übersicht auf der Homepage der Stadt www.schmallenberg.de.Bei Fragen zur Anmeldewoche in Schmallenberg können sich Eltern an das Jugendamt wenden.

