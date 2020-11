Plötzlich verbieten? Eine dieser Mescheder Befindlichkeiten

Sollte Radfahren in der Fußgängerzone von Meschede verboten werden? Dazu unser Kommentar:

Belege dafür, wie gefährlich es angeblich in der Fußgängerzone zugeht, gab es keinen einzigen in der Ratssitzung. Oder ist das in Wirklichkeit nur mal wieder eine dieser Mescheder Befindlichkeiten, die da in Klientel-Politik endet?

Da wurmt es womöglich jemanden, der in einem Café seinen Kaffee trinkt, dass da draußen jetzt unstrittig mehr Radfahrer (noch dazu mit teuren E-Bikes) unterwegs sind – und dann geht er eben zu seiner Lieblingsfraktion und pocht darauf, dass eine Fußgängerzone gefälligst nur was für Fußgänger sei. Zack, wird ein Antrag für ein Verbot daraus.

Warum setzt man nicht auf Umsicht? Oder ein bisschen mehr Gelassenheit, bitte. Radfahren in der Fußgängerzone ist in Meschede übrigens schon seit Jahren erlaubt. Warum sollte es jetzt verboten werden?

