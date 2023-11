Polizei: Das ist der neue Dorfsheriff in der Gemeinde Eslohe

Eslohe Für Eslohe gibt es einen neuen Bezirksdienstbeamten der Polizei. Wer der neue Dorfsheriff ist und wo seine Schwerpunkte liegen.

Seit Anfang November ist Polizeihauptkommissar Roger Drinhaus der neue Bezirksdienstbeamte der Polizei in Eslohe. Roger Drinhaus löste damit Gabi Lingemann ab, die in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.

Im Jahr 1995 begann Roger Drinhaus seine Ausbildung bei der Polizei. Anschließend arbeitete er ein Jahr lang im Streifendienst bei der Polizeiwache in Arnsberg und anschließend 24 Jahre lang im Streifendienst bei der Polizeiwache in Meschede. Dort war er nicht nur im Streifenwagen, sondern auch auf dem Polizeimotorrad unterwegs.

Lesen Sie auch:

Zuletzt war Roger Drinhaus seit November 2022 als Bezirksdienstbeamter in Arnsberg tätig. „Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe und auf die Bürgerinnen und Bürger in Eslohe“, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Ihnen werde er bei polizeilichen Fragen und Problemen helfend zur Seite stehen. Ein großes Anliegen sei dem Bezirksdienst auch die Verkehrssicherheit, insbesondere die frühkindliche Verkehrserziehung in den Kindergärten und Grundschulen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kriminalitätsbekämpfung. Die Bezirksbeamten kennen die Kriminalitätslage in ihrem Bezirk und überwachen erkannte Brennpunkte.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland