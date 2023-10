Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem in der Weststraße in Schmallenberg ein E-Bike gestohlen worden ist.

Ermittlungen Polizei: E-Bike der Marke Cube in Schmallenberg gestohlen

Schmallenberg. In der Nacht zu Samstag, 7. Oktober, ist in Schmallenberg ein E-Bike gestohlen worden. Die Polizei ermittelt. Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht zu Samstag, 7. Oktober, haben unbekannte Täter ein E-Bike an der Weststraße in Schmallenberg entwendet.

Zwischen 00.30 Uhr und 04.00 Uhr durchtrennten die Täter das Fahrradschloss und nahmen ein schwarzes Mountainbike mit, heißt es im Polizeibericht. Es handelt sich um ein Fahrrad des Herstellers Cube, Modell Reaction Hybrid in schwarz mit blauen Applikationen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Bad Fredeburg unter der Telefonnummer 02974 / 90200 entgegen.

